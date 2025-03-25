La technologie qui devait révolutionner Siri n’existe pas : pourquoi Apple est maintenant attaqué en justice

Apple est poursuivi devant un tribunal fédéral pour publicité mensongère. Le géant américain est accusé d’avoir vanté des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle (IA) qui n’étaient pas disponibles au moment du lancement de ses derniers produits. Cette action judiciaire, déposée la semaine dernière, relance les critiques sur la stratégie d’innovation du groupe face à ses rivaux technologiques.

Des promesses trop ambitieuses

Au cœur de la controverse : « Apple Intelligence », une technologie censée transformer l’usage des iPhone et Mac. L’entreprise a déployé des campagnes marketing massives, misant sur des annonces fortes pour inciter les consommateurs à acheter ses nouveaux appareils. Le prix premium de ces produits s’expliquait, entre autres, par l’intégration annoncée de cette IA.

Problème : au moment de la commercialisation, la plupart des fonctionnalités étaient absentes ou limitées. De nombreux utilisateurs se sont sentis floués, dénonçant un écart trop grand entre les promesses et la réalité. Apple a discrètement retiré une publicité mettant en avant Siri, sans modifier d’autres messages similaires encore en circulation.

Des retards qui coûtent cher

Initialement, des mises à jour majeures pour Siri devaient être déployées dès 2025. Elles sont désormais reportées à 2026. Pendant ce temps, Amazon a lancé Alexa+, une version boostée de son assistant vocal, avec de nouvelles capacités génératives et interactives. Google renforce aussi son avance, rendant la position d’Apple plus fragile.

Ces revers internes ont entraîné une réorganisation stratégique. Mike Rockwell, responsable du casque Vision Pro, a été nommé pour piloter le chantier IA. Il remplace John Giannandrea, ancien cadre de Google, qui dirigeait jusqu’ici les avancées sur Siri. Ce changement montre la pression qui pèse sur l’entreprise pour redresser la barre.

Entre perfectionnisme et efficacité

Selon Luc Julia, co-créateur de Siri, Apple freinerait ses propres avancées par souci de perfection. Il estime que cette exigence ralentit les innovations nécessaires pour concurrencer des acteurs comme Amazon ou Google. Dans un secteur où la vitesse d’exécution est capitale, cette approche pourrait coûter cher.

Le procès pourrait inciter Apple à revoir sa manière de communiquer, en misant sur des annonces plus réalistes. L’entreprise est désormais confrontée à un dilemme : continuer à viser l’excellence ou accélérer, quitte à livrer des produits moins aboutis mais compétitifs. Une décision stratégique qui pourrait impacter durablement sa place dans le secteur.

Quelles leçons pour le secteur tech ?

Cette affaire Apple met en lumière un enjeu majeur pour l’industrie : la nécessité de maîtriser la communication autour de l’IA. Alors que les attentes des consommateurs explosent, les géants technologiques doivent trouver le bon équilibre entre ambition et transparence. Les prochains mois seront déterminants pour Apple, qui devra convaincre sans exagérer.