Android 15 : voici pourquoi la mise à jour One UI 7 provoque un tollé chez les possesseurs de Galaxy S24

Samsung avait annoncé l’arrivée d’Android 15 avec One UI 7 pour ses Galaxy S24 dès le mois d’avril. Mais aux États-Unis, le calendrier semble chamboulé, semant le doute chez les utilisateurs. Que se passe-t-il ?

Un déploiement repoussé à cause d’une mise à jour de sécurité ?

Initialement, le déploiement de One UI 7 devait commencer le 10 avril pour les Galaxy S24 américains. Cette date a été retirée des communiqués officiels de Samsung et n’apparaît plus sur les réseaux sociaux de la marque. Un changement soudain qui intrigue.

D’après plusieurs sources proches du dossier, ce report pourrait être lié à une exigence de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), qui impose l’intégration d’un correctif critique avant le 25 mars. Or, ce correctif est déjà présent sur les Pixel, mais toujours absent des calendriers de Samsung.

Quels risques pour les utilisateurs ?

Retard probable jusqu'à fin avril pour les utilisateurs américains.

Fonctionnalités de sécurité et de confidentialité d'Android 15 inaccessibles jusqu'à la mise à jour.

Frustration accrue pour ceux ayant acheté les Galaxy S24 dès leur sortie.

Les autres régions épargnées ?

En dehors des États-Unis, Samsung maintient la date du 7 avril pour le lancement mondial de One UI 7. Aucun ajustement n’a été signalé en Europe, en Asie ou en Amérique Latine, ce qui laisse penser que la contrainte est strictement américaine.

Ce type d’ajustement n’est pas inédit. Samsung a déjà dû s’adapter à des régulations locales, notamment pour intégrer des correctifs de sécurité ou répondre aux exigences des autorités. L’entreprise préfère généralement respecter ces directives, quitte à retarder temporairement ses mises à jour.

Suivre les annonces officielles

Pour les détenteurs de Galaxy S24, la situation reste floue. Samsung n’a pas confirmé de nouveau calendrier pour le marché américain, mais les communications pourraient évoluer rapidement après le 25 mars.

Les utilisateurs peuvent consulter régulièrement l’application Samsung Members ou le site officiel pour suivre l’évolution du déploiement. En attendant, la version actuelle du système reste stable, sans faille majeure signalée.

À retenir

Android 15 avec One UI 7 : prévu pour avril, mais retardé aux États-Unis.

Cause probable : une mise à jour de sécurité imposée par les autorités américaines.

: une mise à jour de sécurité imposée par les autorités américaines. Calendrier inchangé dans le reste du monde, lancement confirmé le 7 avril.