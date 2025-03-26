Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
iPhone 17 Pro : vers une révolution de la vidéo avec l'enregistrement 8K ?
Mise à jour critique sur Pixel : découvrez les problèmes résolus par Android 16 Beta 3.1
iPad 2025 : une mise à jour subtile, mais efficace pour le modèle A16

Mise à jour critique sur Pixel : découvrez les problèmes résolus par Android 16 Beta 3.1

26 mars 2025
byMohamed B.

Google vient de publier la version Android 16 Beta 3.1, une mise à jour attendue par les testeurs. Même si elle pèse moins de 8 Mo, cette version corrige plusieurs bugs bloquants et améliore nettement la stabilité des smartphones Pixel.

Des bugs gênants enfin corrigés

La priorité de cette mise à jour ? Corriger des anomalies qui gênaient l’usage quotidien. L’un des plus frustrants : le plantage des paramètres système quand l’interface n’était pas en anglais. Ce souci, référencé sous l’identifiant #403303683, est désormais résolu.

Autre avancée, la gestion de la luminosité automatique. Jusqu’ici, certains utilisateurs voyaient l’écran s’assombrir ou s’éclaircir sans raison. Ce problème, listé sous #392522561, provenait d’un conflit entre les réglages système et ceux imposés par certaines apps.

Des gains réels sur la batterie et la fluidité

Android 16 Beta 3.1 améliore aussi les performances internes. Une surcharge du processeur, responsable d’une consommation excessive de batterie, a été corrigée. Résultat : une autonomie prolongée sur les modèles impactés.

Google a également éliminé une fuite de mémoire dans le serveur système. Cette correction se traduit par un système plus réactif, avec moins de ralentissements et une gestion plus fluide des ressources.

Comment installer Android 16 Beta 3.1 ?

La mise à jour est disponible en OTA (over-the-air) pour tous les Pixel inscrits au programme Android Beta. Pour l’installer :

  • Ouvrez les Paramètres
  • Allez dans Système > Mise à jour logicielle
  • Lancez le téléchargement (moins de 8 Mo)

Le déploiement est progressif, mais la majorité des appareils devraient la recevoir sous 48 heures.

Une étape stratégique avant la version stable

Cette mise à jour montre que Google accélère le rythme pour finaliser Android 16. Plutôt que d’ajouter des nouveautés, l’éditeur se concentre sur la fiabilité du système avant son lancement officiel.

Les utilisateurs de Pixel profitent donc d’une plateforme plus stable, avec des optimisations concrètes dès aujourd’hui. D’autres correctifs devraient suivre dans les prochaines semaines, avant la sortie de la version stable prévue pour cet été.

Publications similaires :

  1. Les émulateurs Android : Utilisations, avantages et meilleurs choix pour PC et Mac
  2. Découvrez pourquoi le Galaxy S23 et le Tab S10 révolutionnent l’expérience One UI 7 en bêta
  3. Android 16 Beta 2 débarque sur les Pixel – Découvrez les nouveautés
  4. Google Maps sur Android : Personnalisez votre icône de véhicule pour une expérience de navigation unique

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

Galaxy Z Fold 6 : un smartphone pliable à la hauteur de son ambition ?

iOS 18.4 : l’arrivée marquante de Apple Intelligence en Europe

Le Galaxy S25 Ultra suit l’exemple de l’iPhone et devient le premier téléphone portable Samsung à disposer de cette fonction de connexion

Pixel 10 accélère (presque) sans qu’on le voie : ce changement dans Android booste le chargement de 30 %

Le meilleur téléphone pour les photos n’est ni un Samsung ni un iPhone, selon ce classement officiel

iOS 18 : fini de galérer pour éteindre votre iPhone, voici la nouvelle option qui simplifie tout

Le FBI alerte tous les utilisateurs iPhone et Android : changez d’urgence WhatsApp, Messenger et Signal

iPhone 17 déjà en retard ? Ce que les Android font mieux… et qu’Apple doit absolument rattraper