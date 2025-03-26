Mise à jour critique sur Pixel : découvrez les problèmes résolus par Android 16 Beta 3.1

Mise à jour critique sur Pixel : découvrez les problèmes résolus par Android 16 Beta 3.1

Google vient de publier la version Android 16 Beta 3.1, une mise à jour attendue par les testeurs. Même si elle pèse moins de 8 Mo, cette version corrige plusieurs bugs bloquants et améliore nettement la stabilité des smartphones Pixel.

Des bugs gênants enfin corrigés

La priorité de cette mise à jour ? Corriger des anomalies qui gênaient l’usage quotidien. L’un des plus frustrants : le plantage des paramètres système quand l’interface n’était pas en anglais. Ce souci, référencé sous l’identifiant #403303683, est désormais résolu.

Autre avancée, la gestion de la luminosité automatique. Jusqu’ici, certains utilisateurs voyaient l’écran s’assombrir ou s’éclaircir sans raison. Ce problème, listé sous #392522561, provenait d’un conflit entre les réglages système et ceux imposés par certaines apps.

Des gains réels sur la batterie et la fluidité

Android 16 Beta 3.1 améliore aussi les performances internes. Une surcharge du processeur, responsable d’une consommation excessive de batterie, a été corrigée. Résultat : une autonomie prolongée sur les modèles impactés.

Google a également éliminé une fuite de mémoire dans le serveur système. Cette correction se traduit par un système plus réactif, avec moins de ralentissements et une gestion plus fluide des ressources.

Comment installer Android 16 Beta 3.1 ?

La mise à jour est disponible en OTA (over-the-air) pour tous les Pixel inscrits au programme Android Beta. Pour l’installer :

Ouvrez les Paramètres

Allez dans Système > Mise à jour logicielle

Lancez le téléchargement (moins de 8 Mo)

Le déploiement est progressif, mais la majorité des appareils devraient la recevoir sous 48 heures.

Une étape stratégique avant la version stable

Cette mise à jour montre que Google accélère le rythme pour finaliser Android 16. Plutôt que d’ajouter des nouveautés, l’éditeur se concentre sur la fiabilité du système avant son lancement officiel.

Les utilisateurs de Pixel profitent donc d’une plateforme plus stable, avec des optimisations concrètes dès aujourd’hui. D’autres correctifs devraient suivre dans les prochaines semaines, avant la sortie de la version stable prévue pour cet été.