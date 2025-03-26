L’iPhone pliable d’Apple en 2026 pourrait bien ridiculiser ses rivaux grâce à une vraie innovation

Le marché des smartphones pliables pourrait bientôt connaître un tournant. Apple planche sur un modèle inédit, attendu pour 2026. Son objectif ? Allier finesse extrême, autonomie optimisée et durabilité renforcée. Une approche qui tranche avec les premiers modèles du secteur.

Un format ultrafin avec une autonomie optimisée

Le futur iPhone pliable miserait sur une épaisseur de seulement 4,5 mm une fois déplié. Un véritable défi technique, surtout pour l’autonomie. Pour y répondre, Apple s’appuie sur des circuits d’affichage DDI (Display Driver IC) repensés, capables de réduire la consommation énergétique sans alourdir l’appareil.

Plutôt que d’intégrer une batterie massive, la firme préfère optimiser chaque composant. Une méthode fidèle à son ADN, qui pourrait offrir une autonomie exceptionnelle, même avec deux écrans actifs. De quoi rassurer les utilisateurs exigeants.

Un système de charnière en métal liquide

La pliure visible au centre de l’écran reste l’un des reproches majeurs sur les smartphones pliables actuels. Apple entend y remédier avec une charnière en métal liquide, un alliage innovant fabriqué par moulage sous pression. Ce matériau offrirait une flexibilité renforcée, tout en garantissant une excellente durabilité.

Le fournisseur chinois Dongguan EonTec assurerait la production. Une première pour un composant aussi central d’un iPhone. Objectif : proposer un écran parfaitement plat une fois déplié, sans compromis sur la solidité.

Apple avance à son rythme, mais avec précision

Alors que Samsung, Huawei ou Motorola ont déjà plusieurs modèles pliables à leur actif, Apple adopte une approche plus mesurée. Pas question de se précipiter : la firme préfère peaufiner chaque détail avant de se lancer.

En misant sur l’efficience énergétique et la robustesse mécanique, Apple reste fidèle à sa stratégie : sortir un produit abouti plutôt qu’un prototype expérimental. Ce positionnement pourrait créer un vrai choc sur le marché en 2026.

Un lancement très attendu dans l’univers pliable

Peu d’informations officielles ont filtré pour l’instant. Mais les premières fuites dessinent les contours d’un iPhone à la fois élégant, puissant et novateur. Si les promesses sont tenues, Apple pourrait bien redéfinir les attentes en matière de smartphones pliables.

Reste à savoir si le produit final tiendra la distance… et si le public répondra présent pour ce virage technologique orchestré par Cupertino.