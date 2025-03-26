Dark Mode Light Mode
L'iPhone pliable d'Apple en 2026 pourrait bien ridiculiser ses rivaux grâce à une vraie innovation
watchOS 11.4 : des nouveautés pour améliorer votre expérience quotidienne
Apple modifie sa politique iOS pour éviter une amende géante… Voici ce que ça change pour vous

watchOS 11.4 : des nouveautés pour améliorer votre expérience quotidienne

26 mars 2025
byMohamed B.

Apple s’apprête à déployer watchOS 11.4, une mise à jour qui promet d’améliorer significativement l’utilisation de l’Apple Watch, notamment en ce qui concerne la gestion des alarmes et la compatibilité avec les appareils domestiques connectés. Attendue dès le début du mois d’avril, cette mise à jour inclut plusieurs nouveautés qui pourraient bien transformer votre quotidien.

Des alarmes renforcées pour un réveil plus efficace

Avec watchOS 11.4, Apple introduit une option essentielle pour ceux qui risquent de dormir à travers les alarmes silencieuses de leur montre. Désormais, le mode « Break Through Silent Mode » permettra à l’alarme de se déclencher avec du son même lorsque votre Apple Watch est en mode silencieux. Ainsi, en plus des vibrations haptique déjà disponibles, le son de l’alarme vous garantira un réveil plus sûr. Cette fonctionnalité est accessible via l’application Sleep sur votre Apple Watch, et vous pouvez l’activer facilement dans les paramètres de sons et vibrations.

Compatibilité accrue avec la domotique

La nouvelle mise à jour ne se limite pas aux alarmes. Elle inclut également un support pour les aspirateurs robots compatibles Matter, un standard de connectivité pour la maison intelligente. Grâce à watchOS 11.4, les utilisateurs pourront intégrer plus facilement leurs appareils domestiques connectés à leur écosystème Apple, optimisant ainsi leur expérience de maison intelligente.

Améliorations de l’interface et stabilité

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, watchOS 11.4 corrige un problème précédent où la sélection de cadrans pouvait devenir non réactive lors du changement de visage. Ce souci, qui était une source de frustration pour certains utilisateurs, devrait désormais être résolu, offrant une expérience plus fluide et plaisante.

La version candidate de watchOS 11.4 a déjà été mise à disposition des développeurs, et sauf découvertes de derniers bugs, elle devrait être largement déployée très prochainement. Avec ces améliorations, Apple continue de peaufiner l’expérience utilisateur de son Apple Watch, répondant aux besoins des utilisateurs tout en intégr ant une intégration harmonieuse avec d’autres appareils connectés.

Une mise à jour prometteuse

WatchOS 11.4 s’annonce comme une mise à jour significative pour les utilisateurs d’Apple Watch, offrant non seulement des fonctionnalités améliorées pour un réveil plus efficace, mais aussi une meilleure compatibilité avec les appareils domotiques. Ces innovations témoignent de l’engagement d’Apple à affiner ses produits et à enrichir l’expérience utilisateur, tout en renforçant l’écosystème connecté autour de ses appareils. Pour les utilisateurs d’Apple Watch, cette mise à jour pourrait bien transformer leur quotidien et renforcer leur confiance dans l’utilisation de leur montre au sein de leur environnement technologique.

