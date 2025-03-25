WhatsApp, Instagram, Messenger… une nouvelle fonctionnalité liée à l’IA débarque sur les réseaux, voici comment l’utiliser

Depuis le 20 mars 2025, les utilisateurs de WhatsApp, Instagram et Messenger peuvent profiter d’une nouveauté : Meta AI, un assistant intelligent intégré aux conversations. Objectif : répondre instantanément aux requêtes sans quitter l’application.

Cette innovation marque une nouvelle étape dans la stratégie de Meta pour renforcer l’engagement sur ses plateformes et limiter le recours à Google ou ChatGPT.

Comment fonctionne Meta AI ?

Le principe est simple : tapez @MetaAI suivi de votre question. En quelques secondes, l’assistant propose des réponses utiles, que ce soit pour trouver une recette, planifier un voyage ou obtenir des informations pratiques.

Aucune mise à jour nécessaire pour accéder au service.

Disponible d’abord sur WhatsApp, puis Messenger et Instagram.

Uniquement génération de texte pour l’Europe (pas d’images ni d’édition photo).

Déploiement en Europe : 41 pays concernés

Le lancement a démarré le 20 mars, avec une extension progressive à 41 pays européens, dont la France. Cette montée en charge permet à Meta de tester la stabilité et la fluidité du service avant généralisation.

Les utilisateurs américains disposent de fonctionnalités plus avancées, mais en Europe, l’outil se concentre pour l’instant sur l’assistance textuelle, conforme aux réglementations locales.

Une stratégie pour garder les utilisateurs dans l’écosystème Meta

En intégrant directement Meta AI, le groupe vise à réduire la dépendance aux services concurrents tout en améliorant l’expérience utilisateur. Fini les allers-retours vers un moteur de recherche : les réponses sont à portée de main, sans quitter l’application.

Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large : les géants du numérique misent sur l’intelligence artificielle embarquée pour captiver leurs utilisateurs et rester compétitifs.

Des interrogations sur la protection des données

Si l’innovation séduit, elle soulève aussi des inquiétudes. Comment Meta traite-t-il les requêtes personnelles ? Quelles garanties pour la confidentialité des échanges ? Ces questions seront décisives pour l’adoption en Europe, notamment face aux exigences du RGPD.

Meta assure que les données ne seront ni stockées ni utilisées à des fins publicitaires, mais les régulateurs resteront vigilants sur ce point.

Meta AI : une avancée qui pourrait transformer la messagerie

Avec cette fonctionnalité, Meta change la donne sur le marché de la messagerie instantanée. Les premiers retours d’utilisateurs seront déterminants pour évaluer l’utilité réelle de l’assistant au quotidien. Une chose est sûre : cette initiative pourrait rebattre les cartes de la relation entre les utilisateurs et leurs applications favorites.