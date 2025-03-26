Design innovant, IA intelligente, pas chère… L’iPhone 16e va-t-il ringardiser tous les autres ?

Dark Mode Light Mode
26 mars 2025
byChemseddine Ananna

Lancé récemment, l’iPhone 16e marque une nouvelle stratégie pour Apple : proposer un smartphone performant à un prix plus accessible. Ce modèle vient remplacer la gamme SE et vise clairement les utilisateurs attentifs à leur budget. Mais que cache vraiment cette version “light” de l’iPhone 16 ?

Design épuré, format maîtrisé

Avec son écran OLED de 6,1 pouces, l’iPhone 16e mise sur la sobriété. Le boîtier en aluminium aéronautique et la protection en céramique lui confèrent une belle résistance (certifié IP68). Compact, léger, agréable en main, il est proposé en deux coloris classiques : noir et blanc.

Un format pensé pour ceux qui veulent un téléphone pratique, sans faire l’impasse sur l’élégance ni la robustesse.

Puissance maîtrisée et intelligence embarquée

La puce A18 assure une fluidité exemplaire pour un usage quotidien, du multitâche aux jeux. Apple y intègre son nouveau moteur Apple Intelligence, un assistant dopé à l’IA capable d’interagir avec Siri, d’éditer du texte ou encore de traduire en temps réel — le tout localement, sans sacrifier la vie privée.

Côté photo, le module principal de 48 Mpx s’en sort bien avec des rendus nets, même en basse lumière. Les modes Portrait et Nuit sont efficaces, et l’outil Image Playground ajoute une dimension ludique, en permettant de créer des avatars animés à partir de vos clichés.

Autonomie et connectique : ça tient la route

Bonne surprise : la batterie offre jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, soit 6 de plus que l’iPhone 11. Le port USB-C remplace enfin le Lightning, facilitant la charge rapide et l’usage d’accessoires tiers.

Seul bémol : l’absence de MagSafe, la technologie d’aimantation d’Apple, pourrait freiner certains habitués de l’écosystème.

Un prix plus doux, mais encore élevé

Commercialisé à 719€ pour 128 Go, l’iPhone 16e reste un smartphone haut de gamme. Pourtant, grâce au programme de reprise Apple, il est possible de récupérer jusqu’à 240€ en échange d’un ancien iPhone — une réduction non négligeable.

  • iPhone 12 échangé : 240 € de crédit
  • iPhone 11 échangé : 140 € environ
  • iPhone XR échangé : 80 €

Un bon coup de pouce pour alléger la facture sans sacrifier la performance.

Verdict : un modèle pertinent et bien ciblé

L’iPhone 16e coche les cases essentielles : solide, rapide, endurant. Il s’adresse à celles et ceux qui veulent un smartphone Apple sans dépasser les 1000 $. Son absence de MagSafe et ses quelques concessions le positionnent en dessous du 16 classique, mais sans faire de compromis sur l’essentiel.

Un pari réussi pour Apple, qui revient sur le terrain du rapport qualité-prix avec une proposition enfin cohérente.

