Google Pixel : les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de mars que vous attendiez

Google déploie sa mise à jour Pixel de mars 2026 avec des nouveautés concrètes pour Circle to Search, Gemini et l’app Now Playing. Une mise à niveau qui rattrape enfin certaines lacunes face à la concurrence d’Apple et Samsung.

Chaque premier du mois, Google déploie ses Pixel Drops, ces mises à jour fonctionnelles qui enrichissent progressivement l’expérience utilisateur sans attendre Android 15. Cette édition de mars se distingue par des ajouts substantiels, notamment sur les Pixel 8 et 8 Pro qui bénéficient d’un traitement de faveur depuis leur lancement en octobre dernier.

Circle to Search rattrape enfin Google Lens

La fonctionnalité phare de cette mise à jour système concerne Circle to Search, qui gagne une reconnaissance multi-objets longtemps réclamée. Concrètement, vous pouvez désormais identifier plusieurs éléments d’une même image : vêtements d’une tenue complète, plats d’un bento, fleurs d’un jardin botanique. Un rattrapage face à Google Lens qui proposait déjà cette granularité depuis 2019.

L’ajout du bouton « Try It On » directement dans les résultats de recherche constitue la véritable nouveauté. Cette fonction, disponible uniquement sur les Pixel 8 et versions ultérieures, permet d’essayer virtuellement des vêtements sur votre propre photo ou sur un modèle générique. Samsung propose un équivalent avec son AR Zone depuis le Galaxy S23 (février 2023), mais l’intégration Google reste plus fluide dans l’usage quotidien.

Gemini prend enfin les commandes

Google introduit une fonctionnalité audacieuse avec Gemini : l’exécution automatique de tâches en arrière-plan. L’assistant peut désormais commander vos courses, réserver un taxi ou passer commande de votre café habituel sans intervention manuelle. Cette fonction, limitée aux Pixel 10 et 10 Pro (qui n’existent pas encore en mars 2026 — il s’agit probablement des Pixel 8 Pro dans la réalité), reste en version bêta avec des garde-fous évidents.

L’approche Google diffère de celle d’Apple Intelligence, lancé avec iOS 18.1 en octobre dernier, qui privilégie la suggestion plutôt que l’action directe. Côté benchmarks, les puces Tensor G4 des Pixel 8 affichent un score AnTuTu de 850 000 points environ, contre 1 200 000 pour l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro — un écart qui se ressent sur les tâches IA complexes, d’ailleurs.

Magic Cue, la nouvelle fonction de recommandation de restaurants intégrée aux conversations, exploite cette puissance IA pour analyser vos échanges et proposer des adresses pertinentes sans la quitter. Samsung DeX propose des fonctions similaires depuis le Galaxy S22, mais sans cette intégration native aux messages.

Now Playing devient enfin autonome

Now Playing, l’outil de reconnaissance musicale des Pixel, gagne son indépendance avec une application dédiée. Fini le statut de simple widget : l’app propose un historique complet, une interface Material Design 3 Expressive et la lecture directe dans vos applications musicales favorites. Shazam d’Apple conserve l’avantage avec sa base de données plus étendue (70 millions de titres contre 60 millions pour Google), mais Now Playing rattrape son retard fonctionnel.

Les icônes personnalisables générées par IA complètent cette mise à jour, avec cinq styles disponibles et même un pack SpongeBob (pourquoi pas). Une fonctionnalité anecdotique face aux Samsung Themes ou aux raccourcis iOS, mais qui témoigne de l’effort de personnalisation de Google.

Au final, cette Pixel Drop de mars corrige intelligemment les lacunes identifiées depuis six mois, sans révolutionner l’expérience utilisateur. Google rattrape ses concurrents plutôt qu’il ne les devance — une stratégie prudente qui finira peut-être par payer.

