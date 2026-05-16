Android : Google Pixel reçoit un effet blur spectaculaire sur l’interface

Samsung déploie One UI 9 en version bêta sur la série Galaxy S26, apportant Android 17 et de nouvelles fonctions de sécurité renforcées. Cette mise à jour se concentre principalement sur la personnalisation de l’interface et la protection contre les applications malveillantes.

Après des mois d’attente, Samsung lance officiellement le programme bêta de One UI 9 pour les utilisateurs de Galaxy S26. Cette nouvelle version, basée sur Android 17, se démarque par une approche plus mesurée que ses prédécesseurs, privilégiant les améliorations de sécurité et de personnalisation plutôt qu’une refonte complète de l’interface.

One UI 9 : des nouveautés ciblées mais utiles

Contrairement aux versions précédentes qui apportaient des changements majeurs, One UI 9 mise sur des améliorations concrètes du quotidien. Le Quick Panel devient plus modulaire, permettant de redimensionner indépendamment les curseurs de luminosité, de volume et le lecteur multimédia. Vous pouvez désormais séparer le bouton de mode sonore du curseur de volume, une petite révolution pour celles et ceux qui jonglent constamment entre profil silencieux et normal.

L’application Samsung Notes s’enrichit d’une fonction « Tape » assez originale : elle permet de masquer certaines parties d’une note avec du ruban adhésif virtuel, à révéler selon vos besoins. Une approche ludique qui rappelle les carnets secrets d’antan, mais en version numérique. S’ajoutent également de nouveaux styles de stylo pour diversifier l’écriture et le dessin.

Pour les utilisateurs de Samsung DeX, la gestion des fenêtres devient plus fluide avec un déplacement simplifié d’un bureau à l’autre et des aperçus de bureau dans l’écran Récents. Petit à petit, Samsung peaufine son écosystème de productivité.

Sécurité renforcée : Samsung durcit le ton contre les apps douteuses

La véritable nouveauté de One UI 9 réside dans ses fonctions de sécurité avancées. Le système détecte désormais automatiquement les applications à haut risque et recommande leur suppression via des mises à jour de politique de sécurité. Dans les paramètres, une nouvelle section « Gérer les applications inconnues » liste clairement les apps installées en dehors du Play Store ou du Galaxy Store.

Samsung n’y va pas par quatre chemins avec son avertissement : « Les applications ci-dessous peuvent mettre votre téléphone et vos données en danger car elles n’ont pas été installées depuis une source approuvée ». L’utilisateur peut alors supprimer d’un coup toutes ces applications suspectes.

Cette approche s’inscrit dans la lignée des restrictions croissantes sur le sideloading, tant de la part de Google que de Samsung. Les deux géants technologiques resserrent l’étau autour des installations d’applications tierces, au nom de la sécurité (et accessoirement, du contrôle de leur écosystème respectif).

Déploiement et disponibilité : patience requise

Le programme bêta One UI 9 est disponible cette semaine dans plusieurs marchés : Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. Les propriétaires de Galaxy S26 peuvent s’inscrire via l’application Samsung Members.

Attention cela dit, les délais de Samsung restent… élastiques. One UI 8.5 a mis cinq mois à passer de la première bêta à la version stable, selon nos confrères de Forbes. Autant dire que la version finale de One UI 9 n’est pas attendue avant plusieurs mois, probablement avec les futurs flagships Galaxy de fin d’année.

En parallèle, One UI 8.5 continue son déploiement sur les Galaxy S24 aux États-Unis, avec un firmware de plus de 4 Go qui apporte notamment le support AirDrop via Quick Share. De quoi patienter en attendant les vraies nouveautés d’Android 17, même si Samsung semble cette fois jouer la carte de la prudence plutôt que de l’innovation à tout crin.