Google améliore Android : découvrez quelles apps drainent votre batterie avant les télécharger

Google déploie officiellement ses alertes contre les applications gourmandes en batterie sur le Play Store depuis le 1er mars. L’étiquetage des apps problématiques s’accompagne d’une exclusion des recommandations automatiques.

Depuis le début d’année, les rumeurs circulaient sur cette mesure annoncée par Google fin 2025. Désormais, c’est du concret : un bandeau rouge apparaît sous les notes et téléchargements des applications identifiées comme « énergivores ». Le message est sans équivoque : « Cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d’une activité élevée en arrière-plan ». De quoi faire réfléchir avant d’installer une énième app de messagerie douteuse.

Wake lock : quand les apps empêchent votre téléphone de dormir

Pour comprendre cette initiative, il faut remonter au fonctionnement d’Android et de ses « partial wake locks ». Ce mécanisme permet aux applications de maintenir le processeur actif même écran éteint – une fonctionnalité légitime pour la lecture audio ou le GPS, mais souvent détournée par des développeurs peu scrupuleux.

Google fixe le seuil à partir duquel une app bascule dans la zone rouge : plus de 5 % des sessions utilisateur avec des wake locks non exemptés pendant au moins deux heures consécutives sur les 28 derniers jours. Concrètement, votre téléphone reste « réveillé » alors qu’il devrait économiser sa batterie (et c’est là que les choses se gâtent pour votre autonomie).

Les exemptions restent logiques : lecture musicale, géolocalisation active, transferts de données initiés par l’utilisateur. Mais attention, Google scrute désormais de près les apps qui consomment trop sans justification technique valable.

Double sanction pour les développeurs négligents

L’étiquetage rouge n’est que la partie visible de l’iceberg. Les applications épinglées subissent également une exclusion des surfaces de découverte du Play Store : recommandations personnalisées, suggestions d’apps similaires, mise en avant algorithmique. Une mort lente mais certaine pour la visibilité.

Cette approche rappelle les méthodes d’Apple sur l’App Store, où l’optimisation énergétique conditionne depuis longtemps la mise en avant des applications. Google rattrape son retard avec des outils de mesure plus précis : les développeurs reçoivent désormais des métriques détaillées sur la fréquence de réveil de leurs apps via Android Vitals.

Le déploiement s’étale sur plusieurs semaines selon Google, avec un ciblage progressif des applications problématiques. D’ailleurs, si vous ne voyez pas encore ces alertes, c’est normal : le géant de Mountain View procède par vagues pour éviter un chaos général sur sa plateforme.

Pour les utilisateurs soucieux de leur autonomie, voici enfin un indicateur fiable avant téléchargement. Reste à voir si cette mesure découragera réellement les développeurs peu regardants ou si elle ne fera qu’informer sur ce qui consomme plus que la normale.

