Galaxy AI : comment supprimer les bruits de fond d’une vidéo avec la Gomme audio de Samsung

Samsung mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience vidéo sur mobile. Avec la série Galaxy S25, une nouvelle fonction débarque : la Gomme audio. Intégrée à l’application Galerie, elle permet de supprimer les bruits indésirables en quelques secondes. Une solution pensée pour les créateurs, vloggeurs ou simples amateurs de souvenirs bien sonorisés.

Une retouche sonore en un geste

La Gomme audio repose sur Galaxy AI, la suite d’outils intelligents de Samsung. Grâce à elle, votre smartphone analyse chaque piste sonore pour distinguer les voix humaines, la musique, les bruits de fond ou encore le vent. Une fois la vidéo sélectionnée, l’application vous propose deux options :

Mode automatique : l’IA réduit les nuisances sonores sans intervention.

: l’IA réduit les nuisances sonores sans intervention. Mode manuel : ajustez vous-même les sons avec un curseur précis.

La suppression s’effectue localement, sans application tierce. Le résultat ? Un son plus propre, directement depuis votre téléphone.

Des résultats qui varient selon la qualité d’enregistrement

Si l’outil impressionne par sa simplicité, il montre quelques limites. Les sons confus ou de mauvaise qualité sont plus difficiles à corriger. L’IA reconnaît jusqu’à six types de sons, mais leur détection dépend de l’environnement et de la clarté de la captation.

Pour maximiser l’effet :

Privilégiez un environnement calme au moment de l’enregistrement.

Utilisez des écouteurs lors de la retouche pour capter chaque nuance.

Un outil pensé pour les créateurs du quotidien

Avec cette nouvelle fonction, Samsung confirme sa volonté de simplifier la création de contenu de qualité. La Gomme audio s’adresse à tous : vidéastes aguerris ou amateurs de belles images. Elle transforme une vidéo brute en un contenu plus clair, plus professionnel, sans avoir besoin de passer par un logiciel de montage complexe.

En embarquant cette technologie directement dans ses smartphones, Samsung renforce l’autonomie des utilisateurs. Et redéfinit, au passage, les standards de l’édition audio mobile.