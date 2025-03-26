iPad 2025 : une mise à jour subtile, mais efficace pour le modèle A16

Avec la sortie du nouvel iPad (A16), Apple peaufine sa tablette la plus accessible. Pas de révolution, mais des choix techniques qui renforcent son efficacité au quotidien. Nouvel Apple Silicon, plus de mémoire et de stockage : ce modèle s’adresse à ceux qui veulent un iPad simple, fonctionnel et durable.

Un design inchangé, des composants plus rapides

Esthétiquement, rien ne distingue ce nouvel iPad de la génération précédente. Même châssis en aluminium, mêmes dimensions et un écran de 11 pouces légèrement revu (techniquement toujours 10,9 pouces, mais avec un cadre affiné).

La vraie nouveauté se trouve à l’intérieur : la puce A16 Bionic remplace l’A14, offrant des performances nettement plus fluides, proches de celles de l’iPhone 14. Associée à 6 Go de RAM (contre 4 Go auparavant), elle assure une meilleure gestion du multitâche, du streaming et des jeux.

Le stockage de base double également, passant de 64 à 128 Go. Un bon point pour la pérennité de l’appareil, notamment pour les étudiants ou les familles.

Un écran perfectible malgré un bon confort d’usage

L’écran LCD reste le point faible de ce modèle. Apple conserve une dalle non laminée avec un espace d’air visible, et surtout aucun traitement anti-reflet. Résultat : l’utilisation en extérieur reste compliquée, notamment en plein soleil.

Par ailleurs, la colorimétrie manque de punch face aux écrans plus avancés des iPad Air (Liquid Retina) ou Pro (OLED en 2025). Pour une utilisation bureautique ou scolaire, l’affichage suffit. Pour du montage vidéo ou du dessin, les limites apparaissent rapidement.

Des accessoires bridés, une compatibilité frustrante

Si Apple améliore les performances, elle reste conservatrice côté accessoires. L’iPad (A16) ne prend toujours pas en charge l’Apple Pencil 2, obligeant à utiliser le modèle de première génération… et son adaptateur USB-C encombrant.

Le Magic Keyboard Folio est compatible, mais son prix élevé (299 €) et son manque de stabilité sur les genoux limitent son intérêt pour ceux qui veulent vraiment travailler en mobilité.

Pas d’Apple Intelligence : un oubli stratégique ?

Comme l’iPhone SE ou les anciens iPad, ce modèle est privé des fonctionnalités basées sur l’IA embarquée, regroupées sous le label Apple Intelligence. Pour le grand public, cette absence n’est pas encore pénalisante. Mais à moyen terme, cela pourrait accentuer la fracture entre les appareils “basiques” et les modèles premium.

Un iPad pensé pour le quotidien… pas pour l’avenir

Apple reste fidèle à sa stratégie : proposer une tablette fiable, simple, bien construite, mais sans fioritures. Le nouvel iPad (A16) correspond parfaitement à cet ADN. Il conviendra à :

des étudiants en recherche d'un appareil abordable pour la prise de notes,

des familles qui veulent un appareil pour naviguer, regarder des vidéos, échanger en visio,

ou des utilisateurs débutants qui veulent un iPad sans casser leur budget.

Mais pour les créatifs, les professionnels ou les technophiles, mieux vaut se tourner vers l’iPad Air M2 ou l’iPad Pro OLED : affichage supérieur, Pencil 2, IA embarquée, compatibilité accessoires… autant d’arguments qui justifient l’écart de prix.