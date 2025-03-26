Dark Mode Light Mode
26 mars 2025
byMohamed B.

À contre-pied des tendances sans fil, Apple dévoile un nouveau câble USB-C vers jack 3,5 mm, vendu 45 €. Derrière ce prix élevé pour un simple fil, la firme de Cupertino mise sur une innovation technique discrète, mais stratégique : la bidirectionnalité audio. Voici ce qu’il faut retenir.

Un câble audio… qui fonctionne dans les deux sens

Contrairement aux adaptateurs classiques, ce câble intègre un double convertisseur : un DAC (numérique vers analogique) et un ADC (analogique vers numérique). En clair, il peut :

  • Envoyer le son d’un iPhone ou iPad vers des écouteurs filaires,
  • Ou capturer le signal d’un appareil analogique (TV, ampli, platine) vers un appareil Apple en USB-C.

Cet aller-retour audio permet par exemple d’utiliser les AirPods Max en filaire sur une source analogique — une première, les modèles précédents nécessitant un adaptateur Lightning spécifique.

Audio haute fidélité : Apple muscle son jeu

Apple promet une qualité audio supérieure grâce à ce câble, optimisé pour le Hi-Res Lossless Audio — notamment pour les utilisateurs Apple Music. Si les caractéristiques techniques précises (taux d’échantillonnage, impédance) ne sont pas encore publiées, l’objectif est clair : proposer une alternative sérieuse au Bluetooth, sans compression.

Le câble est compatible avec les appareils USB-C récents comme l’iPhone 15, l’iPad Pro ou encore les MacBook. Apple ne garantit pas une compatibilité universelle avec Android, même si certains tests indépendants devraient rapidement éclaircir ce point.

Pourquoi ce câble arrive maintenant ?

La sortie de ce câble s’inscrit dans un virage amorcé par Apple avec la généralisation du port USB-C sur ses nouveaux appareils. En parallèle, la suppression progressive de la prise jack avait laissé un vide pour les audiophiles ou les professionnels du son. Ce câble vient combler ce manque, en ciblant une niche exigeante.

Avec un tarif élevé, Apple assume son positionnement premium. Mais l’enjeu est aussi de renforcer la cohérence de son écosystème : permettre aux AirPods Max, HomePods ou iPhone d’interagir en filaire avec d’autres appareils sans compromis audio.

Quel impact pour le marché de l’audio mobile ?

Apple pourrait relancer un segment en perte de vitesse : celui des câbles audio de haute qualité. Ce lancement pourrait inciter d’autres marques à proposer des accessoires bidirectionnels, mieux adaptés aux usages hybrides (Hi-Fi, studio, TV, gaming…).

En parallèle, cela pousse les utilisateurs Apple à rester captifs de l’écosystème. Car seuls les accessoires certifiés garantissent une pleine compatibilité. Une stratégie déjà bien rodée chez Apple, qui valorise davantage l’expérience utilisateur que l’universalité technique.

Un câble qui en dit long sur la stratégie d’Apple

Plus qu’un simple adaptateur, ce câble USB-C vers jack 3,5 mm illustre une tendance : celle d’un retour du filaire intelligent. Dans un marché saturé par le sans-fil, Apple choisit de soigner les alternatives filaires, notamment pour les usages pros ou audiophiles. Un choix qui pourrait influencer la concurrence, mais aussi rassurer les utilisateurs attachés à une qualité audio irréprochable.

