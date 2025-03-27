Apple s’apprête à lancer iOS 18.4, une version attendue depuis plusieurs mois. Disponible dès avril en Europe, cette mise à jour apporte des outils concrets pour fluidifier l’usage quotidien de l’iPhone. Intelligence artificielle, gestion optimisée des messages, intégration visuelle : tour d’horizon des nouveautés marquantes.

Apple Intelligence débarque en Europe

Déjà testée aux États-Unis depuis octobre 2024, Apple Intelligence arrive enfin en Europe. Ce moteur d’intelligence artificielle embarqué dans iOS 18.4 propose plusieurs usages pratiques :

Génération de textes et d’images à la volée,

Nouvelle version de Siri plus réactive et contextuelle,

Création d’émojis personnalisés avec « Genmoji »,

Outil de retouche photo pour supprimer des éléments en un geste,

Lecture automatique de documents ou photos contenant du texte.

Ces fonctions, pensées pour s’adapter aux besoins quotidiens, renforcent l’autonomie de l’utilisateur et fluidifient l’usage du smartphone.

Un tri automatique des notifications et emails

Avec iOS 18.4, Apple introduit une gestion repensée des alertes et des courriels. Les notifications sont désormais triées selon leur niveau d’urgence. Résultat : les alertes critiques s’affichent en premier, les moins importantes restent en arrière-plan.

L’application Mail, elle, bénéficie d’un classement automatique des messages en quatre onglets :

Principale : messages personnels ou prioritaires,

: messages personnels ou prioritaires, Transactions : achats, reçus, factures,

: achats, reçus, factures, Mises à jour : newsletters, changements de conditions,

: newsletters, changements de conditions, Promotions : publicités et offres commerciales.

Objectif : faire gagner du temps, sans perdre d’informations importantes.

Vision Pro : un lien renforcé avec l’iPhone

iOS 18.4 facilite désormais l’usage du casque Vision Pro. Une application dédiée permet de gérer le casque directement depuis l’iPhone, même sans l’avoir sur la tête. Réglages, mises à jour, synchronisation : tout passe par cette interface mobile.

Autre nouveauté, la fonction Visual Intelligence : elle analyse ce que vous photographiez en temps réel pour identifier des objets, plantes, animaux ou vêtements. Une fonctionnalité proche de Google Lens, mais intégrée à l’écosystème Apple.

Une mise à jour pensée pour le marché européen

Apple cible clairement les utilisateurs européens avec cette version. Certaines fonctions comme Apple Intelligence avaient été retardées sur le continent pour des raisons de conformité. Leur arrivée pourrait redéfinir les parts de marché face à Android, surtout si la promesse de simplicité est tenue.

Vers un iPhone plus intelligent et plus intuitif

iOS 18.4 propose des améliorations concrètes qui dépassent le simple ajout de fonctions. L’intelligence embarquée, le tri automatisé des messages et l’analyse visuelle renforcent la dimension assistée et proactive du smartphone. Le lancement européen devrait marquer une étape dans la démocratisation de ces outils. Reste à voir comment les utilisateurs s’en empareront au quotidien.