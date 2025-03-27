Apple Watch 10 veut révolutionner la santé mais ce capteur vital pourrait tout compromettre

Apple prépare une mise à jour ambitieuse de sa montre connectée, attendue pour la rentrée 2025. Parmi les nouveautés les plus attendues : un tensiomètre intégré. Une avancée qui pourrait bouleverser le suivi de santé au quotidien… si elle surmonte les obstacles techniques qui persistent.

Mesurer la tension au poignet : Promesse ou mirage ?

Apple veut rééditer le succès de l’électrocardiogramme (ECG) en ajoutant une fonction de mesure de la pression artérielle directement depuis le poignet. Un projet ambitieux, mais semé d’embûches.

Selon le journaliste Mark Gurman (Bloomberg), les premiers tests font apparaître un manque de précision, un point non négociable pour obtenir l’aval de la FDA (l’autorité sanitaire américaine). Tant que les données ne sont pas fiables à 100 %, la fonctionnalité ne peut être lancée.

Le besoin, lui, est bien réel : près de 50 % des Américains souffrent d’hypertension. Une montre capable de suivre la tension pourrait donc toucher des millions d’utilisateurs. Actuellement, seule la Huawei Watch D2 propose cette option, mais elle est absente du marché américain.

Intelligence artificielle et capteurs : La stratégie d’Apple s’affine

Au-delà de la santé, Apple peaufine d’autres innovations pour sa Series 10. Une rumeur persistante évoque l’arrivée de capteurs visuels capables de capter l’environnement en temps réel. Objectif ? Activer des fonctions d’intelligence artificielle contextuelle.

Cette technologie, surnommée « Visual Intelligence », pourrait transformer l’usage de la montre : navigation intuitive, reconnaissance d’objets, automatisation d’actions selon le contexte… Les possibilités s’annoncent vastes.

La WWDC 2025, conférence annuelle des développeurs d’Apple prévue en juin, devrait lever le voile sur ces nouveautés, notamment via la présentation du futur système watchOS.

Apple Watch series 10 : vers une nouvelle ère des objets connectés

Apple veut faire de sa montre un assistant santé et un copilote intelligent. Un pari ambitieux, mais cohérent avec son positionnement haut de gamme et son avance technologique.

La combinaison d’un suivi médical renforcé et d’une couche d’IA contextuelle pourrait bien redéfinir notre rapport aux wearables. Tout dépendra de la capacité d’Apple à fiabiliser ses capteurs… et à convaincre les autorités de santé.

Rendez-vous à la WWDC pour savoir si la marque à la pomme tiendra ses promesses.