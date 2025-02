iPhone pliable : plus fin que le Galaxy Z Fold 6, mais avec des concessions

Apple s’apprête à bouleverser le marché des smartphones en préparant un iPhone pliable d’ici fin 2025 ou début 2026. Cet appareil, annoncé comme plus fin que le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, pourrait toutefois nécessiter certaines concessions techniques. Une fuite récente, relayée par des sources fiables, dévoile des détails intrigants sur cet iPhone attendu avec impatience.

Un design ultra-mince : la nouvelle prouesse d’Apple ?

Selon les dernières informations, l’iPhone pliable d’Apple serait l’un des smartphones les plus minces de sa catégorie. Replié, il atteindrait une épaisseur de seulement 9,2 mm, soit 4,6 mm par volet. En comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 6 affiche 12,2 mm plié. Cette finesse s’accompagnerait d’une charnière sur mesure, développée par Apple pour assurer une durabilité et une fluidité optimales lors du pliage. Ce design pourrait bien redéfinir les standards de l’industrie.

Écran et concessions : des choix discutables

L’écran interne de cet iPhone pliable serait principalement fourni par Samsung Display, avec BOE en soutien. Composé de deux dalles de 6,1 pouces, il offrirait une diagonale totale théorique de 12 pouces, bien que des estimations plus précises la situent autour de 8 pouces. Ce choix le place davantage comme une tablette compacte qu’un iPad Pro 11 pouces.

Pour atteindre cette finesse, Apple aurait dû faire des compromis, notamment sur le module photo. L’iPhone serait équipé de deux capteurs arrière : un grand-angle et un ultra-grand-angle, sans téléobjectif. Cette réduction suit la tendance des smartphones pliants, souvent moins performants en photo. De plus, l’armature de l’appareil serait en aluminium pour concilier légèreté et résistance, évitant ainsi l’acier inoxydable, trop lourd, et le carbone, difficile à produire en masse.

Autonomie et perspectives

Quant à l’autonomie, l’iPhone pliable serait doté d’une batterie d’environ 5 000 mAh, un chiffre raisonnable pour un appareil de ce type. Bien que ce ne soit pas la capacité la plus élevée sur le marché, cela devrait suffire pour une utilisation quotidienne, surtout si Apple parvient à optimiser la consommation énergétique via des innovations logicielles et matérielles.

Implications pour le marché des smartphones

L’arrivée de cet iPhone pliable pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché des smartphones. En effet, l’entrée d’Apple dans le secteur des appareils pliables pourrait stimuler l’innovation et intensifier la concurrence, poussant d’autres fabricants à améliorer leurs propres modèles. De plus, cela pourrait influencer les tendances de consommation, les utilisateurs étant de plus en plus attirés par des formats hybrides entre smartphone et tablette.

Bien que l’iPhone pliable d’Apple semble prometteur en matière de design et de technologie, il reste à voir comment les utilisateurs accueilleront ces concessions techniques, notamment sur les performances photo. Une chose est sûre : ce lancement est très attendu et pourrait bien redéfinir le paysage des smartphones pliables, en fixant de nouveaux standards de design et d’innovation.