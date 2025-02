Alors que l’attente autour de l’iPhone 17 se fait de plus en plus palpable, de nouvelles fuites et rumeurs émergent, promettant des changements significatifs dans la gamme des smartphones d’Apple. Entre un design repensé et des innovations technologiques, l’iPhone 17 pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire de la marque à la pomme.

Un design inédit pour l’iPhone 17 ?

Selon plusieurs sources, Apple envisagerait une refonte complète du design de ses prochains iPhone 17. Le célèbre leaker Majin Bu a partagé des images rendues d’un modèle avec une barre horizontale pour le module photo, un changement radical par rapport aux précédentes dispositions carrées. Ce choix de design rappelle la gamme des Google Pixel, bien que l’agencement exact et ses implications restent encore flous. Ce design pourrait s’appliquer à un modèle spécifique, peut-être l’iPhone 17 Air, qui ne disposerait que d’un seul appareil photo, une décision surprenante pour Apple.

Technologie et performances : des innovations attendues

L’iPhone 17 devrait intégrer des avancées technologiques notables. L’iPhone 17 Air, par exemple, pourrait être doté d’un modem 5G conçu en interne par Apple. Ce développement marquerait une rupture avec Qualcomm, potentiellement améliorant la vitesse de connexion et l’efficacité énergétique. D’autres rumeurs évoquent une nouvelle puce Wi-Fi 7, une première pour Apple, bien que cette information reste à confirmer.

En termes de performances, la gamme pourrait bénéficier de la nouvelle puce A19 Pro, promettant des gains en puissance et en efficacité énergétique grâce à la gravure 3 nm de troisième génération. L’iPhone 17 Pro, quant à lui, pourrait proposer jusqu’à 12 Go de RAM, offrant une meilleure gestion du multitâche et des applications gourmandes.

Un pas en avant pour la photographie mobile

Sur le plan photographique, l’iPhone 17 promet des améliorations significatives. La caméra frontale pourrait voir sa résolution doubler pour atteindre 24 mégapixels, et le téléobjectif de l’iPhone 17 Pro pourrait passer à 48 mégapixels, quadruplant ainsi la résolution actuelle. Ces modifications viseraient à améliorer la qualité des photos, notamment en matière de zoom et de détails, répondant aux attentes des amateurs de photographie mobile.

Une sortie très attendue pour l’automne 2025

Apple devrait lever le voile sur l’iPhone 17 lors de sa traditionnelle conférence de rentrée, prévue pour début septembre. Bien que le prix exact reste incertain, les analystes estiment que l’iPhone 17 Air pourrait être positionné entre 1 100 et 1 200 €, se situant ainsi entre les modèles classiques et Pro. Ce lancement serait crucial pour Apple, qui espère séduire à nouveau après les performances mitigées des modèles Plus et Mini des années précédentes.

L’iPhone 17 semble s’annoncer comme une étape majeure pour Apple, tant du point de vue du design que des fonctionnalités. Ces nouveautés pourraient bien redéfinir les attentes des consommateurs et renforcer la position d’Apple sur le marché des smartphones haut de gamme. Reste à voir si ces rumeurs se concrétiseront lors de l’annonce officielle.