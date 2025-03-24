Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
Mise à jour One UI 7 : la nouvelle astuce de Samsung qui pourrait vous faire abandonner Chrome
Le Pixel 9a n’a pas cette fonction vitale… et cela pourrait bien vous faire changer d’avis
iPhone pliable : ce que l'on sait de l'arrivée d'Apple en 2026, peuvent t'ils concurrencer Samsung ?

Le Pixel 9a n’a pas cette fonction vitale… et cela pourrait bien vous faire changer d’avis

24 mars 2025
byLammamri AbdelGhafour

Présenté le 19 mars 2025, le Google Pixel 9a reprend les bases du Pixel 9 tout en visant un public plus large grâce à un prix de lancement de 549 euros. Ce tarif compétitif cache cependant une absence notable : le SOS par satellite, réservé aux modèles haut de gamme. Ce détail pourrait-il peser dans la balance pour les amateurs de randonnée ou les professionnels en déplacement ?

Design et performances : un air de déjà-vu

Le Pixel 9a conserve l’écran 120 Hz du Pixel 9, ainsi que la puce Tensor G4, garantissant une utilisation fluide au quotidien. Résistant à l’eau et à la poussière (IP68), il supporte l’ensemble des fonctions d’intelligence artificielle développées par Google. De quoi satisfaire la majorité des utilisateurs ? Presque.

Pour maintenir un prix attractif, Google a opté pour un capteur photo plus classique, légèrement en retrait par rapport au Pixel 9. Autre choix discutable : l’intégration du modem Exynos 5300, qui limite la compatibilité avec les réseaux non terrestres, et donc certaines fonctionnalités avancées.

SOS par satellite : pourquoi est-ce absent ?

Le Pixel 9a ne permet pas d’envoyer des appels d’urgence par satellite, une fonction que l’on retrouve sur les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold, grâce au modem Exynos 5400. Cette technologie permet d’alerter les secours, même sans couverture réseau, un atout majeur pour les aventuriers ou les professionnels évoluant hors des zones urbaines.

Ce manque ne concernera pas tous les acheteurs. En milieu urbain, l’intérêt est limité. En revanche, pour les amateurs de plein air ou ceux voyageant dans des régions peu couvertes, ce détail pourrait faire la différence au moment de choisir leur prochain smartphone.

Google segmente sa gamme, mais à quel prix ?

Google semble réserver ses technologies de sécurité avancées à ses modèles premium. Une stratégie qui vise à distinguer les gammes, mais qui pourrait fragiliser le Pixel 9a face à une concurrence de plus en plus agressive. Certains fabricants proposent déjà des smartphones de milieu de gamme avec SOS satellite intégré.

Pour les utilisateurs attentifs à la sécurité et à la connectivité en toutes circonstances, cette absence pourrait être un frein. Le marché évolue rapidement, et l’attente d’options de secours devient progressivement un critère de choix.

Un smartphone solide pour un usage classique

Malgré ce manque, le Google Pixel 9a reste une proposition cohérente pour ceux qui cherchent un smartphone fluide, intelligent et bien conçu, sans exploser leur budget. Son autonomie, sa résistance et son interface intuitive séduiront les utilisateurs quotidiens.

Ceux qui privilégient la sécurité en zone blanche devront peut-être se tourner vers d’autres modèles de la gamme Pixel ou des alternatives concurrentes intégrant ces fonctions vitales. Le Pixel 9a marque une volonté de compromis, mais dans un marché en quête d’innovation, chaque fonction peut compter.

Publications similaires :

  1. La connexion satellite arrive sur les Galaxy S25, sauf en France, voici pourquoi
  2. Découvrez le Pixel 10 : des smartphones familiers qui pourraient bien vous surprendre !
  3. Découvrez pourquoi l’expérience Gemini du Pixel 9a est moins puissante que celle de ses grands frères
  4. Le Pixel 9a déjà en vente : voici tout ce que vous devez savoir avant son annonce officielle !

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

iPhone pliable : ce que l’on sait de l’arrivée d’Apple en 2026, peuvent t’ils concurrencer Samsung ?

Le gouvernement voulait espionner vos messages Whatsapp, l’Assemblée dit stop

Apple supprime l’USB-C ? Ce choix radical va bouleverser l’usage de l’iPhone 16 validé par l’UE

Huawei dévoile une fonctionnalité cachée qui pourrait enterrer Samsung sur le zoom et dépose un brevet

L’interdiction de vente de l’iPhone 14 (et des modèles antérieurs), un coup dur pour le marché du reconditionné

Ce smartphone boosté à l’IA dépasse tous les autres en 2025, même l’iPhone 16 Pro Max

Fin du Pro Max, refroidissement, meilleure batterie, triple capteur… l’iPhone 17 Ultra se dévoile enfin