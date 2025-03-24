Le Pixel 9a n’a pas cette fonction vitale… et cela pourrait bien vous faire changer d’avis

Présenté le 19 mars 2025, le Google Pixel 9a reprend les bases du Pixel 9 tout en visant un public plus large grâce à un prix de lancement de 549 euros. Ce tarif compétitif cache cependant une absence notable : le SOS par satellite, réservé aux modèles haut de gamme. Ce détail pourrait-il peser dans la balance pour les amateurs de randonnée ou les professionnels en déplacement ?

Design et performances : un air de déjà-vu

Le Pixel 9a conserve l’écran 120 Hz du Pixel 9, ainsi que la puce Tensor G4, garantissant une utilisation fluide au quotidien. Résistant à l’eau et à la poussière (IP68), il supporte l’ensemble des fonctions d’intelligence artificielle développées par Google. De quoi satisfaire la majorité des utilisateurs ? Presque.

Pour maintenir un prix attractif, Google a opté pour un capteur photo plus classique, légèrement en retrait par rapport au Pixel 9. Autre choix discutable : l’intégration du modem Exynos 5300, qui limite la compatibilité avec les réseaux non terrestres, et donc certaines fonctionnalités avancées.

SOS par satellite : pourquoi est-ce absent ?

Le Pixel 9a ne permet pas d’envoyer des appels d’urgence par satellite, une fonction que l’on retrouve sur les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold, grâce au modem Exynos 5400. Cette technologie permet d’alerter les secours, même sans couverture réseau, un atout majeur pour les aventuriers ou les professionnels évoluant hors des zones urbaines.

Ce manque ne concernera pas tous les acheteurs. En milieu urbain, l’intérêt est limité. En revanche, pour les amateurs de plein air ou ceux voyageant dans des régions peu couvertes, ce détail pourrait faire la différence au moment de choisir leur prochain smartphone.

Google segmente sa gamme, mais à quel prix ?

Google semble réserver ses technologies de sécurité avancées à ses modèles premium. Une stratégie qui vise à distinguer les gammes, mais qui pourrait fragiliser le Pixel 9a face à une concurrence de plus en plus agressive. Certains fabricants proposent déjà des smartphones de milieu de gamme avec SOS satellite intégré.

Pour les utilisateurs attentifs à la sécurité et à la connectivité en toutes circonstances, cette absence pourrait être un frein. Le marché évolue rapidement, et l’attente d’options de secours devient progressivement un critère de choix.

Un smartphone solide pour un usage classique

Malgré ce manque, le Google Pixel 9a reste une proposition cohérente pour ceux qui cherchent un smartphone fluide, intelligent et bien conçu, sans exploser leur budget. Son autonomie, sa résistance et son interface intuitive séduiront les utilisateurs quotidiens.

Ceux qui privilégient la sécurité en zone blanche devront peut-être se tourner vers d’autres modèles de la gamme Pixel ou des alternatives concurrentes intégrant ces fonctions vitales. Le Pixel 9a marque une volonté de compromis, mais dans un marché en quête d’innovation, chaque fonction peut compter.