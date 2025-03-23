Le Pixel 9a déjà en vente : voici tout ce que vous devez savoir avant son annonce officielle !

Le Pixel 9a déjà en vente : voici tout ce que vous devez savoir avant son annonce officielle !

Le nouveau Google Pixel 9a fait déjà parler de lui, et ce, bien avant son lancement officiel. Entre rumeurs, fuites d’informations et annonces anticipées, ce smartphone se profile comme l’un des appareils les plus discutés de ces dernières années.

Un détaillant allemand a brièvement proposé le Pixel 9a à 549 €.

Une annonce non officielle aux Émirats Arabes Unis affiche un prix de 2 350 AED (environ 640 $) avant sa commercialisation.

Des fuites suggèrent que Google pourrait dévoiler le Pixel 9a le 19 mars, avec une disponibilité à partir du 26 mars 2025.

Le Pixel 9a, qui attire déjà l’attention, a été aperçu en vente dans deux pays, bien avant son annonce par Google. Cela laisse peu de doutes quant à son arrivée imminente sur le marché.

Des unités du Pixel 9a déjà en vente

Un revendeur en Allemagne a récemment proposé le Pixel 9a, confirmant son prix de 549 €. Cette offre a été rapidement retirée, mais elle a permis de valider certaines spécifications déjà évoquées : protection Gorilla Glass 3, options de stockage de 128 Go et 256 Go, écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM et le processeur Tensor G4, identique à celui des autres modèles de la gamme Pixel 9.

Par ailleurs, le Pixel 9a est également apparu sur un site de petites annonces aux Émirats, affiché à un tarif de 2 350 AED, ce qui équivaut à environ 640 $. Étant donné qu’aucune vente officielle n’est réalisée par Google dans cette région, il s’agit probablement d’une revente d’un appareil obtenu en avant-première. La boîte de vente, visible sur l’annonce, ressemble à celle de la série Pixel 9, offrant un nouvel aperçu du packaging.

Avec des vidéos de déballage et des critiques déjà disponibles, le Pixel 9a s’impose comme l’un des smartphones les plus diffusés avant même son lancement. Bien que des fuites concernant le Pixel 10 aient également circulé, l’engouement autour du Pixel 9a est sans précédent. Si les informations sont exactes, Google devrait officialiser le lancement du Pixel 9a dès demain, le 19 mars, avec une mise en vente prévue pour le 26 mars 2025.

Faits marquants et attentes autour du Pixel 9a

Les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience enrichie grâce aux spécifications du Pixel 9a, ce qui en fait un concurrent sérieux sur le marché des smartphones. Avec un design attrayant et des fonctionnalités avancées, il est fort probable que ce modèle séduise un large public.

Quel impact le Pixel 9a aura-t-il sur le marché des smartphones cette année ? Les attentes sont grandes, et les premiers retours pourraient bien façonner l’avenir de la gamme Pixel.