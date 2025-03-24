Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
Apple supprime l’USB-C ? Ce choix radical va bouleverser l’usage de l’iPhone 16 validé par l'UE
Huawei dévoile une fonctionnalité cachée qui pourrait enterrer Samsung sur le zoom et dépose un brevet
Apple lance iOS 18.4 avec IA intégrée et options de personnalisation avancées

Huawei dévoile une fonctionnalité cachée qui pourrait enterrer Samsung sur le zoom et dépose un brevet

24 mars 2025
byAssia Hafrad

Huawei continue d’explorer de nouvelles pistes technologiques, malgré un contexte international sous pression. L’entreprise chinoise vient de déposer un brevet aux États-Unis pour un système de zoom périscopique inédit, conçu pour intégrer des capacités avancées sans alourdir le design de ses téléphones.

Un zoom repensé pour des smartphones toujours plus fins

Les objectifs périscopiques offrent généralement un zoom puissant, mais au prix d’un châssis épaissi. Huawei propose une alternative : un composant motorisé ajuste la position de la lentille par rapport au capteur, permettant ainsi de zoomer sans empiéter sur la finesse du téléphone.

Déposé sous le nom « Electronic Device With Movable Lifting Component » à l’USPTO, le brevet prévoit également un anneau rotatif permettant à l’utilisateur de contrôler manuellement le zoom. Cette approche pourrait simplifier la fabrication et limiter les coûts, tout en renforçant l’expérience utilisateur.

Un design carré et ergonomique

Les schémas du brevet dévoilent un design avec bords droits et coins arrondis, proche du style du Galaxy S25 Ultra. Cette esthétique vise une meilleure prise en main, tout en conservant une allure moderne. Huawei s’inspire de ce concept dans son dernier modèle, le Pura X, un smartphone pliable au format carré qui s’ouvre latéralement.

Avec cette stratégie, le fabricant mise sur un équilibre : performances photographiques et élégance visuelle. La minceur reste un critère clé pour séduire les utilisateurs attachés à la fois au design et à la technologie.

Huawei face aux géants du secteur

Malgré les restrictions internationales, Huawei continue d’investir dans la recherche et développement. Ce nouveau brevet témoigne de sa volonté de rester dans la course face à Samsung et Apple, notamment sur le terrain des fonctionnalités photo.

Il est encore trop tôt pour savoir si cette technologie sera intégrée dans un modèle commercialisé. Néanmoins, ce type d’innovation confirme l’ambition de Huawei de proposer des smartphones qui allient finesse, puissance et modularité. Un positionnement stratégique dans un marché toujours plus exigeant.

Dans un secteur où la photographie mobile est devenue un argument clé, cette approche pourrait influencer les futures générations de téléphones. Reste à voir comment la marque exploitera ce brevet dans ses prochains lancements.

Publications similaires :

  1. Huawei Mate XT : Le premier smartphone Tri-Fold dévoilé mondialement
  2. Huawei s’apprête à dévoiler un téléphone qui casse tous les codes
  3. Le test qui tranche : Galaxy S25 Ultra vs Pixel 9 Pro XL, qui prend les meilleures photos ?
  4. Sony pourrait révolutionner la photographie mobile avec son premier capteur 200MP : découvrez pourquoi !

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

L’interdiction de vente de l’iPhone 14 (et des modèles antérieurs), un coup dur pour le marché du reconditionné

Ce smartphone boosté à l’IA dépasse tous les autres en 2025, même l’iPhone 16 Pro Max

Fin du Pro Max, refroidissement, meilleure batterie, triple capteur… l’iPhone 17 Ultra se dévoile enfin

Design innovant, IA intelligente, pas chère… L’iPhone 16e va-t-il ringardiser tous les autres ?

L’iPhone pliable d’Apple en 2026 pourrait bien ridiculiser ses rivaux grâce à une vraie innovation

Mise à jour critique sur Pixel : découvrez les problèmes résolus par Android 16 Beta 3.1