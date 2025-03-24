Huawei dévoile une fonctionnalité cachée qui pourrait enterrer Samsung sur le zoom et dépose un brevet

Huawei continue d’explorer de nouvelles pistes technologiques, malgré un contexte international sous pression. L’entreprise chinoise vient de déposer un brevet aux États-Unis pour un système de zoom périscopique inédit, conçu pour intégrer des capacités avancées sans alourdir le design de ses téléphones.

Un zoom repensé pour des smartphones toujours plus fins

Les objectifs périscopiques offrent généralement un zoom puissant, mais au prix d’un châssis épaissi. Huawei propose une alternative : un composant motorisé ajuste la position de la lentille par rapport au capteur, permettant ainsi de zoomer sans empiéter sur la finesse du téléphone.

Déposé sous le nom « Electronic Device With Movable Lifting Component » à l’USPTO, le brevet prévoit également un anneau rotatif permettant à l’utilisateur de contrôler manuellement le zoom. Cette approche pourrait simplifier la fabrication et limiter les coûts, tout en renforçant l’expérience utilisateur.

Un design carré et ergonomique

Les schémas du brevet dévoilent un design avec bords droits et coins arrondis, proche du style du Galaxy S25 Ultra. Cette esthétique vise une meilleure prise en main, tout en conservant une allure moderne. Huawei s’inspire de ce concept dans son dernier modèle, le Pura X, un smartphone pliable au format carré qui s’ouvre latéralement.

Avec cette stratégie, le fabricant mise sur un équilibre : performances photographiques et élégance visuelle. La minceur reste un critère clé pour séduire les utilisateurs attachés à la fois au design et à la technologie.

Huawei face aux géants du secteur

Malgré les restrictions internationales, Huawei continue d’investir dans la recherche et développement. Ce nouveau brevet témoigne de sa volonté de rester dans la course face à Samsung et Apple, notamment sur le terrain des fonctionnalités photo.

Il est encore trop tôt pour savoir si cette technologie sera intégrée dans un modèle commercialisé. Néanmoins, ce type d’innovation confirme l’ambition de Huawei de proposer des smartphones qui allient finesse, puissance et modularité. Un positionnement stratégique dans un marché toujours plus exigeant.

Dans un secteur où la photographie mobile est devenue un argument clé, cette approche pourrait influencer les futures générations de téléphones. Reste à voir comment la marque exploitera ce brevet dans ses prochains lancements.