Un bug d’affichage gênant touche certains téléphones Google Pixel : voici comment le résoudre !

Récemment, Google a déployé une mise à jour pour ses appareils Pixel, qui, bien qu’elle soit mineure, apporte des améliorations notables tout en corrigeant certains bugs. Cependant, comme souvent avec les nouvelles versions, des problèmes peuvent persister. En particulier, plusieurs utilisateurs ont signalé un dysfonctionnement concernant la luminosité de l’écran lors de la lecture de vidéos en plein écran.

La mise à jour de mars pour les Pixel a apporté des améliorations et des corrections, mais semble introduire un bug lié à la luminosité.

Des utilisateurs rapportent des fluctuations de la luminosité de l’écran lors de la visualisation de vidéos en plein écran.

Désactiver les sous-titres ou l’option « Smooth Display » pourrait résoudre ce problème, mais un correctif officiel de Google est attendu.

Sur le forum des utilisateurs de Google Pixel, la question de la luminosité fluctuante pendant le visionnage de vidéos a suscité de nombreuses discussions. Par exemple, un utilisateur du Pixel 8 Pro témoigne que la luminosité de son écran varie tous les quelques minutes lorsqu’il utilise l’application Netflix, cette fluctuation durant en moyenne une seconde.

D’autres témoignages de propriétaires de Pixel, comme celui d’un utilisateur du Pixel 9 Pro XL, indiquent que ce problème n’est pas limité à Netflix. En effet, des variations similaires ont été observées sur Prime Video, Disney+ et YouTube. La diversité des applications concernées laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’un défaut généralisé.

Solutions potentielles pour corriger le problème

Certains utilisateurs ont trouvé des solutions temporaires. Par exemple, un propriétaire de Pixel 7 Pro a remarqué que la fluctuation de la luminosité ne se produisait qu’avec les sous-titres activés sur Netflix. De même, un utilisateur de Pixel 9 a suggéré de désactiver l’option Smooth Display dans les paramètres de l’appareil pour atténuer le problème.

D’autres préoccupations sont également apparues suite à la mise à jour d’Android 15 QPR2. Un utilisateur rapporte que son fond d’écran est très sombre, même à plein régime, tandis que les icônes environnantes affichent une luminosité normale. Ce constat a été corroboré par plusieurs utilisateurs de Pixel 8, ce qui indique que ce problème pourrait être plus répandu.

Il est clair que Google devra s’attaquer à ces problèmes dans les jours à venir. Bien que la société n’ait pas encore fait de commentaires officiels, il est probable que l’équipe de développement d’Android soit déjà au courant de ces anomalies.