Voici pourquoi la mise à jour de février de Google Play pourrait transformer votre expérience Android avant mars !

Le déploiement de la mise à jour Google Play System de février 2025 est en cours et touche progressivement de nombreux appareils Android. Cette mise à jour est essentielle pour renforcer la sécurité, optimiser les performances et améliorer les composants clés d’Android, tels que WebView, Google Play Services, le Play Store et Android System Intelligence.

Un accent sur la sécurité et l’expérience utilisateur

Google met l’accent sur trois aspects majeurs :

Des améliorations de sécurité et de confidentialité.

et de confidentialité. Une optimisation de l’ expérience utilisateur .

. Des corrections de bugs pour assurer une meilleure stabilité du système.

Une disponibilité variable selon les appareils

Les mises à jour du Google Play System se déploient chaque mois, mais leur arrivée peut varier en fonction des appareils. Par exemple, certains utilisateurs de Pixel 8 ont reçu la mise à jour en avance, tandis que d’autres, comme ceux du OnePlus 12R, ne l’ont obtenue que récemment.

D’autres modèles, comme le Pixel 9 Pro et le Galaxy S23+, ont également reçu la mise à jour selon des rapports d’utilisateurs et des journalistes spécialisés.

Comment vérifier si la mise à jour est disponible ?

Pour savoir si votre appareil est à jour :

Ouvrez Réglages .

. Accédez à Sécurité et confidentialité → Système et mises à jour .

→ . Sélectionnez Mise à jour du système Google Play .

. Si la date indiquée est « 1er janvier 2025 », appuyez sur Vérifier les mises à jour .

. Si « 1er février 2025 » est affiché, vous avez la dernière version, mais des correctifs mineurs peuvent encore être disponibles.

Quelles nouveautés apporte cette mise à jour ?

Renforcement de la sécurité avec des correctifs de confidentialité.

avec des correctifs de confidentialité. Optimisation pour les développeurs afin d’améliorer l’affichage des contenus web.

afin d’améliorer l’affichage des contenus web. Google Play Services v25.07 : introduction du mode « École » sur les appareils supervisés.

: introduction du mode « École » sur les appareils supervisés. Meilleure notification des mises à jour de sécurité pour les utilisateurs.

pour les utilisateurs. Améliorations de Google Wallet pour la gestion des identités numériques.

pour la gestion des identités numériques. Alertes en cas d’indisponibilité temporaire d’un émetteur de carte d’identité numérique.

Interface repensée pour découvrir des applications de qualité sur le Play Store.

sur le Play Store. Nouvelles améliorations des offres d’achat sur Google Play.

sur Google Play. Android System Intelligence V.21 : corrections des sous-titres en direct.

Et la mise à jour de mars 2025 ?

Google a également partagé un aperçu des nouveautés attendues dans la mise à jour de mars 2025, notamment :

Une interface améliorée pour les options de diffusion (Cast Options).

pour les options de diffusion (Cast Options). Des optimisations pour la batterie adaptative .

. De nouvelles fonctionnalités liées à Gemini.

Ces améliorations continueront d’affiner l’expérience Android, en mettant l’accent sur la performance et l’ergonomie.

Pensez à vérifier régulièrement vos mises à jour pour bénéficier des dernières optimisations et renforcer la sécurité de votre appareil !