Fiche technique Samsung Galaxy A36 5G : caractéristiques, prix et avis

Samsung mise tout sur la durabilité avec son Galaxy A36 5G, un smartphone milieu de gamme vendu 349 euros qui promet 7 années de mises à jour — du jamais vu à ce prix. Lancé en mars dernier, ce modèle vise directement les marchés émergents où Samsung règne en maître, notamment l’Afrique du Nord. Mais face à la concurrence chinoise toujours plus agressive, cette stratégie du « moins cher mais plus durable » suffit-elle encore ?

Le Galaxy A36 5G débarque dans un contexte particulièrement tendu pour Samsung sur le segment milieu de gamme. Alors que Xiaomi et Realme proposent des smartphones aux specs impressionnantes pour moins de 300 euros, le géant coréen fait le pari de la longévité et de la confiance de marque. Un pari audacieux quand on voit les Redmi Note 15 Pro proposer des processeurs deux fois plus puissants pour 20 euros de moins.

Design et prise en main du Galaxy A36 5G

Samsung n’a pas révolutionné sa formule avec ce A36 : on retrouve le même langage design que sur les générations précédentes, avec un dos en « Glastic » (comprenez plastique aux allures de verre) et un cadre en aluminium. Les 162,1 × 77,0 × 8,1 mm pour 200 grammes placent ce smartphone dans la moyenne haute de sa catégorie — pas le plus compact, mais pas non plus un mastodonte.

La prise en main reste agréable malgré ce poids conséquent, Samsung ayant travaillé les arrondis pour éviter l’effet « savonnette ». Le lecteur d’empreintes latéral, intégré au bouton d’alimentation, répond présent sans faire de caprice (contrairement à certains concurrents qui privilégient encore l’optique sous l’écran à ce prix). Seul bémol : ce dos en plastique qui rappelle constamment qu’on n’est pas sur un Galaxy S, même si Samsung a fait des efforts sur les finitions.

Les caractéristiques techniques du Galaxy A36 5G

Caractéristique Galaxy A36 5G Écran 6,7″ Super AMOLED, FHD+ 2340 × 1080, 120Hz, 1000 nits, Vision Booster Processeur (SoC) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) RAM 6/8 Go LPDDR4X + extension virtuelle Stockage 128/256 Go UFS 2.2, microSD jusqu’à 1,5 To Caméra principale 50MP f/1.8 OIS + 8MP ultra-grand-angle f/2.2 + 5MP macro f/2.4 Caméra frontale 12MP f/2.2 Batterie 5000 mAh, charge 25W filaire, pas de charge sans fil Système d’exploitation Android 15 + One UI 7, 7 ans de mises à jour OS et sécurité Connectivité 5G sub-6, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.3, NFC Certification IP67, Gorilla Glass Victus 2 (avant), dos Glastic Dimensions 162,1 × 77,0 × 8,1 mm Poids 200g Coloris Iceblue, Navy, Lilac, Green Autres Lecteur empreintes latéral, jack 3,5mm absent

Ces spécifications révèlent la stratégie de Samsung : privilégier l’essentiel plutôt que la course aux chiffres. Le Snapdragon 6 Gen 3 reste correct pour un usage quotidien, mais il accuse clairement son retard face aux Dimensity des Redmi Note. La présence du slot microSD jusqu’à 1,5 To reste un atout majeur dans les pays où le cloud coûte cher.

L’écran du Galaxy A36 5G : la force de Samsung

C’est probablement ici que Samsung marque le plus de points face à la concurrence chinoise. Cette dalle Super AMOLED de 6,7 pouces affiche une qualité d’image remarquable pour le prix, avec des couleurs saturées typiques de Samsung et des noirs parfaits. Le passage à 1000 nits de luminosité maximale (contre 800 sur le A35) améliore sensiblement la lisibilité en extérieur, même si on reste loin des 2000+ nits des flagships actuels.

Le taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz fonctionne sans accroc, passant intelligemment de 60 à 120 Hz selon le contenu affiché. Samsung a également intégré sa technologie Vision Booster qui optimise automatiquement la luminosité et les contrastes selon les conditions — un petit plus qui fait la différence au quotidien. Reste que face aux IPS LCD des concurrents directs, cette dalle AMOLED constitue un argument de poids (même si elle reste fragile aux chocs).

Appareil photo : du Samsung dans le texte

Samsung mise sur la stabilité avec une configuration photo identique au A35 : un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra-grand-angle de 8 MP et un macro de 5 MP qui sert surtout à faire du chiffre. Le capteur principal s’en sort honorablement en plein jour, avec des couleurs un peu sur-saturées dans la lignée de Samsung, mais une netteté correcte et une gestion des hautes lumières acceptable.

L’ultra-grand-angle de 8 MP montre rapidement ses limites dès que la luminosité baisse, et ce macro de 5 MP reste anecdotique (autant dire que vous l’utiliserez trois fois en deux ans). En vidéo, on peut filmer en 4K à 30 fps avec une stabilisation électronique qui fait le travail sans miracle. Face aux 200 MP des Redmi Note récents, ce A36 fait figure de parent pauvre, mais il faut reconnaître que Samsung livre un rendu plus cohérent et moins artificiel.

Le selfie de 12 MP se montre correct sans plus, avec une tendance au lissage automatique qu’on peut heureusement désactiver dans les paramètres. Bref, c’est du Samsung milieu de gamme dans le texte : pas révolutionnaire, mais fiable et cohérent.

Prix et face à la concurrence

Samsung positionne son Galaxy A36 5G à 349 euros pour la version 6/128 Go et 399 euros pour le 8/256 Go — exactement le même tarif que son prédécesseur. Sauf que la concurrence n’a pas attendu : le Redmi Note 15 Pro 5G affiche 329 euros avec un Dimensity 8400 Ultra autrement plus puissant, un capteur 200 MP et une charge 45W. Même son petit frère Note 14 Pro se contente de 249 euros pour des specs largement supérieures.

Face au Nothing Phone 3a vendu au même prix avec son design transparent et son Snapdragon 7s Gen 3, ou encore au Realme C67 5G à 199 euros, Samsung mise tout sur sa marque et ses 7 années de mises à jour. Une stratégie qui peut séduire en Afrique du Nord où Samsung jouit d’une confiance de marque inégalée (les utilisateurs gardent leurs téléphones 3 à 5 ans), mais qui interroge sur les autres marchés où les specs pures comptent davantage.

Questions fréquentes sur le Galaxy A36 5G

Quand sort le Galaxy A36 5G en France ?

Le Samsung Galaxy A36 5G est disponible depuis mars 2026 dans l’Hexagone, chez tous les revendeurs et opérateurs habituels.

Quel est le prix du Galaxy A36 5G ?

Samsung commercialise son Galaxy A36 5G à partir de 349 euros pour la version 6/128 Go, la configuration 8/256 Go étant facturée 399 euros.

Le Galaxy A36 5G est-il étanche ?

Oui, il bénéficie d’une certification IP67 qui le protège contre les projections d’eau et la poussière, mais attention aux immersions prolongées.

Vaut-il le coup par rapport au Galaxy A35 ?

Difficile à trancher : même prix, écran plus lumineux et nouveau processeur, mais les gains restent marginaux. Si vous avez un A35, gardez-le encore un an ou deux.

Samsung fait le pari risqué de la durabilité face à des concurrents qui misent tout sur les performances brutes. Une stratégie qui pourrait payer sur le long terme, mais qui laisse ce A36 dans une position délicate face aux mastodontes chinois. Reste à voir si les 7 années de mises à jour promises suffiront à convaincre les acheteurs les plus pragmatiques.