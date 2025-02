Les récentes mises à jour des systèmes iOS 18.3.1 et macOS 15.3.1 ont surpris de nombreux utilisateurs en réactivant discrètement la fonctionnalité Apple Intelligence, même pour ceux qui l’avaient précédemment désactivée. Cette situation soulève des questions sur la gestion des préférences utilisateur par Apple.

Un retour inattendu de l’Apple Intelligence

Avec le déploiement des mises à jour iOS 18.3.1 et macOS 15.3.1, Apple a introduit plusieurs correctifs de sécurité importants. Cependant, certains utilisateurs ont constaté que la mise à jour réactivait automatiquement Apple Intelligence, un ensemble de fonctionnalités AI intégrant notamment Siri et des outils comme ChatGPT. Ce comportement a été signalé par des utilisateurs sur des forums tels que Reddit, ainsi que par MacRumours, affectant en particulier les appareils affichant un écran de bienvenue après la mise à jour.

Le développeur Jeff Johnson a également relevé des cas où la fonctionnalité s’est réactivée de manière incohérente sur différents appareils, même lorsqu’ils subissaient la même mise à jour. Notamment, cette réactivation automatique se produit sans offrir l’option « Configurer plus tard », forçant ainsi les utilisateurs à activer la fonctionnalité, ce qui a suscité des critiques quant au respect du choix des utilisateurs.

Implications et préoccupations des utilisateurs

La réactivation automatique d’Apple Intelligence n’est pas sans conséquences. Selon une enquête menée par le site de reprise technologique SellCell, 73 % des utilisateurs estiment que ces fonctionnalités ajoutent peu de valeur à leur expérience sur smartphone. De plus, Apple Intelligence requiert désormais jusqu’à 7 Go de stockage pour fonctionner, un détail non négligeable pour les appareils avec un espace limité.

Cette situation a conduit certains utilisateurs à s’interroger sur la stratégie d’Apple concernant l’imposition de ses fonctionnalités AI. Alors que certains apprécient l’intégration de l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur, d’autres considèrent la consommation de stockage comme excessive, surtout lorsqu’elle est activée par défaut.

Comment désactiver Apple Intelligence ?

Pour ceux qui préfèrent garder Apple Intelligence désactivée, il est essentiel de vérifier les paramètres après chaque mise à jour. Sur iPhone et iPad, rendez-vous dans « Réglages » puis « Apple Intelligence & Siri » pour désactiver l’option. Sur Mac, accédez à « Réglages Système » pour désactiver la fonctionnalité. Cela permettra non seulement de libérer de l’espace de stockage, mais aussi de conserver le contrôle sur les fonctionnalités activées.

Perspectives futures et recommandations

Apple prévoit d’approfondir l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses futurs systèmes, avec la sortie prochaine d’iOS 18.4 qui promet une amélioration de Siri et une intégration AI plus poussée. Les utilisateurs devront rester vigilants et s’assurer que leurs préférences sont respectées lors des mises à jour. En attendant, il est conseillé de surveiller régulièrement les paramètres de leurs appareils pour éviter toute activation non désirée.