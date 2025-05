Siri version IA : Apple admet avoir un problème

Depuis des mois, les utilisateurs attendent la version intelligente de Siri, mais toujours rien à l’horizon. Lors d’un échange téléphonique avec les analystes financiers, le CEO Tim Cook l’a reconnu à demi-mot. Il a avoué que la version intelligente de Siri est toujours en cours de développement, que le projet progresse. Et ce, tout en évitant soigneusement de s’avancer sur une date de lancement. Il faudra donc encore patienter.

Apple prend (encore) son temps

Durant l’échange, Cook a longuement mis en avant les fonctionnalités déjà intégrées dans iOS 18 sous la bannière Apple Intelligence, comme Genmoji, Clean Up ou encore l’intégration de ChatGPT. En revanche, il a précisé que les fonctions dites plus personnelles de Siri nécessitaient encore du travail. Apparemment, c’est pour respecter les standards de qualité fixés par la marque.

Il a également répété que les équipes avançaient et qu’Apple était impatiente de les rendre disponibles aux utilisateurs. L’analyste Richard Kramer, du cabinet Arete Research, a tenté d’obtenir plus de détails sur ces retards lors de la présentation des résultats financiers. Mais la réponse de Cook est restée dans la même ligne : « Il nous faut simplement un peu plus de temps pour peaufiner ces fonctionnalités et s’assurer qu’elles atteignent notre niveau d’exigence. Il n’y a pas vraiment d’autre raison. » Aucune échéance n’a été communiquée, ni par Cook ni par le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh.

Une idée de quand la Siri version IA sera prête ?

Initialement, ces nouveautés étaient attendues en avril. Mais en interne, des témoignages évoquent une avalanche de bugs et de dysfonctionnements qui freinent considérablement le développement. En attendant, Apple s’est rapprochée d’OpenAI pour proposer une solution provisoire via l’intégration de ChatGPT sur iPhone et Mac. Sûrement histoire d’aider les utilisateurs à digérer le retard.

Jusqu’ici, la firme laissait entendre que les nouvelles fonctions Siri arriveraient courant 2025. Cependant, avec tout ce qui s’est passé, la perspective d’un lancement semble plus lointaine que jamais. Espérons seulement qu’après tous ces retards, les fonctionnalités promises par la version IA de Siri seront à la hauteur des attentes.