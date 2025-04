Siri 2.0 : Apple prépare une révolution de son assistant virtuel avec iOS 19

À l’approche de la WWDC 2025, Apple s’apprête à dévoiler iOS 19 avec une nouveauté majeure : un Siri totalement repensé. Objectif ? Reprendre la main dans la course à l’intelligence artificielle.

Quelles nouvelles fonctions pour Siri ?

Apple aurait intégré de nouvelles capacités à son assistant vocal. Selon le New York Times, Siri pourrait bientôt retoucher des photos et les envoyer via commande vocale. Une avancée qui transformerait l’assistant en outil créatif, bien au-delà des simples rappels ou recherches web.

Ces fonctionnalités sont encore en phase de test, mais elles s’inscrivent dans une stratégie claire : faire de Siri une pièce maîtresse de l’écosystème Apple. Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique plus performants, Siri devrait proposer des réponses plus fluides et plus adaptées au contexte.

Un développement freiné par les contraintes internes

En 2023, le budget dédié à Siri a été réduit de 50 %. Cette décision, prise par Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, a poussé les équipes à travailler avec des ressources limitées. Pour compenser, Apple mise sur l’optimisation de ses puces existantes afin d’introduire des nouveautés sans alourdir les coûts.

Ce défi technique se conjugue à un environnement géopolitique incertain. Si les droits de douane sur les smartphones ont été écartés, Apple reste exposé à d’éventuelles tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine.

Apple peut-il combler son retard en IA ?

Face à des acteurs comme OpenAI, Microsoft ou Google, Apple a pris du retard. Mais cette nouvelle version de Siri pourrait marquer un changement stratégique majeur. En recentrant son assistant sur des usages concrets et créatifs, la marque espère renforcer la fidélité de ses utilisateurs tout en attirant de nouveaux publics.

Retouche photo par commande vocale

par commande vocale Réponses contextuelles plus naturelles

plus naturelles Intégration profonde dans les apps Apple

iOS 19 sera donc scruté de près lors de la WWDC de septembre. Si les promesses sont tenues, Siri pourrait enfin devenir un outil vraiment utile, fluide et intelligent dans l’univers Apple.