WhatsApp : les noms d’utilisateur arrivent enfin, voici quand

Vous avez peut-être remarqué que WhatsApp n’évolue plus beaucoup côté fonctionnalités utilisateur ces derniers temps. La plateforme prépare en réalité sa plus grosse transformation depuis des années : l’arrivée des noms d’utilisateur d’ici juin 2026.

Imaginez pouvoir échanger sur WhatsApp sans jamais révéler votre numéro de téléphone. C’est exactement ce que va proposer la messagerie de Meta dans les prochains mois, avec un système de pseudos similaire à ce qu’on trouve déjà sur Instagram ou Telegram. Une évolution qui pourrait bien changer votre façon d’utiliser l’application au quotidien.

Des noms d’utilisateur comme sur Instagram (enfin !)

D’après les informations rapportées par The Economic Times, WhatsApp confirme officiellement travailler sur cette fonctionnalité. « Nous sommes ravis d’apporter les noms d’utilisateur à WhatsApp dans le futur pour aider les gens à se connecter avec de nouveaux amis, groupes et entreprises sans avoir à partager leurs numéros de téléphone », indique un porte-parole de l’entreprise.

Concrètement, vous pourrez bientôt réserver un identifiant unique du type « @LydiaK » ou « @RestaurantDuCoin », exactement comme sur les autres plateformes Meta. Cette approche permettra d’initier des conversations sans dévoiler votre numéro personnel – particulièrement pratique pour les interactions professionnelles ou avec des inconnus.

Attention cela dit : WhatsApp n’abandonne pas pour autant les numéros de téléphone. La fonctionnalité sera proposée comme une « option de confidentialité facultative ». Autrement dit, vous pourrez continuer à utiliser votre numéro si vous le souhaitez (et d’ailleurs, les personnes qui l’ont déjà pourront probablement toujours vous retrouver).

Un calendrier qui se précise pour le déploiement mondial

Le lancement global est prévu pour juin 2026 selon les sources proches du dossier. Cette échéance peut paraître lointaine, mais elle s’explique par l’ampleur des changements techniques nécessaires. WhatsApp doit revoir une bonne partie de son infrastructure pour gérer cette double identification numéro/pseudo.

Les entreprises pourront elles aussi réserver leurs identifiants personnalisés, ce qui faciliterait grandement leur découvrabilité. Plus besoin de chercher le « bon » numéro de votre banque ou de votre opérateur : un simple @HDFCBank ou @Orange suffirait.

Cette évolution s’accompagnera par ailleurs d’un nouveau modèle économique pour les entreprises. Meta teste actuellement un système d’enchères en temps réel pour l’envoi de messages marketing, qui devrait être déployé au second trimestre 2027. De quoi transformer radicalement la monétisation de la plateforme.

En parallèle, WhatsApp explore également les « chats invités », permettant de rejoindre des conversations depuis un navigateur web sans même posséder de compte. Une fonctionnalité qui pourrait voir le jour dans la foulée des noms d’utilisateur, histoire de faciliter encore davantage les premiers contacts sur la plateforme.

Reste à voir si cette transition se fera en douceur et si les utilisateurs adopteront massivement cette nouvelle approche. En attendant juin, vous pouvez déjà réfléchir au pseudo que vous aimeriez réserver – il risque d’y avoir de la concurrence pour les plus populaires !

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