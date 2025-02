Apple a récemment déployé iOS 18.3.1, une mise à jour d’urgence visant à corriger une faille de sécurité majeure qui affecte les iPhone et iPad. Cette vulnérabilité, déjà exploitée lors d’attaques sophistiquées, nécessite une attention immédiate de la part des utilisateurs. Voici pourquoi cette mise à jour est indispensable.

Un correctif essentiel pour la sécurité des appareils Apple

La mise à jour iOS 18.3.1, sortie le 11 février 2025, est cruciale pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad concernés. Identifiée sous le code CVE-2025-24200, cette faille permet à des individus malveillants de désactiver le mode USB restreint sur un appareil verrouillé, facilitant ainsi l’accès aux données personnelles de l’utilisateur. Cette faille requiert un accès physique à l’appareil, ce qui n’en réduit pas pour autant sa dangerosité, notamment pour les cibles spécifiques d’attaques complexes.

Apple a confirmé que cette vulnérabilité a déjà été utilisée dans des attaques très ciblées. Ces attaques, qualifiées de « sophistiquées », laissent supposer l’implication d’acteurs disposant de compétences techniques avancées, potentiellement pour des motifs d’espionnage ou de vol de données sensibles.

Compatibilité et installation de la mise à jour

La mise à jour est disponible pour les iPhone XS et modèles plus récents, ainsi que pour plusieurs générations d’iPad, dont les iPad Pro et iPad Air. Pour installer iOS 18.3.1, les utilisateurs doivent se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis sélectionner « Télécharger et installer ». Cette procédure est simple et peut être effectuée en quelques minutes.

Apple recommande vivement de procéder à cette mise à jour sans délai pour protéger vos données personnelles et renforcer la sécurité de votre appareil contre d’éventuelles intrusions.

Perspectives pour iOS 18.4 et Apple Intelligence

En parallèle, Apple prépare le déploiement d’iOS 18.4, prévu pour avril 2025, qui introduira « Apple Intelligence », l’intelligence artificielle maison de la marque. Cette nouvelle version promet des améliorations significatives pour Siri, avec des interactions plus naturelles et une compréhension contextuelle accrue. En outre, cette mise à jour apportera la compatibilité avec de nouvelles langues, incluant le français, et permettra aux utilisateurs européens de choisir des applications par défaut pour la navigation et la traduction, conformément aux nouvelles réglementations de l’Union européenne.

Apple Intelligence sera déployée sur une sélection d’appareils, notamment les iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi que l’ensemble des modèles de la série iPhone 16. Cette fonctionnalité nécessitera une puissance de calcul importante, expliquant sa disponibilité limitée aux appareils les plus récents dotés des puces A17 Pro et ultérieures. Les iPad et Mac équipés de la puce M1 ou ultérieure bénéficieront également de ces innovations.