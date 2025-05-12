Apple Pay maintenant dispo sur PS5 (et bientôt sur PS4)

Les joueurs PlayStation ont eu une petite surprise cette semaine : Apple Pay est enfin dispo comme moyen de paiement sur la PS5. L’info est tombée discrètement, sans gros effet d’annonce, mais elle change pas mal de choses pour ceux qui achètent souvent sur le PlayStation Store.

Un paiement simplifié, sans sortir la CB

Quand vous achetez un jeu, un abonnement ou un DLC, vous pouvez maintenant choisir Apple Pay au moment de régler. Un QR code s’affiche à l’écran, vous le scannez avec votre iPhone ou iPad, et c’est payé en deux secondes. Pas besoin de rentrer vos infos bancaires à chaque fois. Simple et efficace.

La fonctionnalité repose sur l’intégration du Wallet d’iOS 18, qui permet justement ce genre de paiements via code QR sur des écrans externes. Et franchement, ça fonctionne bien, surtout pour ceux qui sont déjà dans l’écosystème Apple.

Une extension à la PS4 prévue

Pour l’instant, seule la PS5 est concernée, mais tout indique que la PS4 suivra. Sony n’a pas donné de date, mais le système est déjà repéré dans certaines lignes de code côté serveur, donc ça devrait pas trop tarder.

Bonus Apple Card pour certains

Petite cerise pour ceux qui ont une Apple Card (aux États-Unis, principalement) : les paiements Apple Pay donnent droit à 2 % de cashback. Un petit bonus pas désagréable si vous passez souvent à la caisse sur le PS Store.

En tout cas, voir Apple Pay débarquer sur une console de salon, c’est plutôt cool. C’est pas révolutionnaire, mais c’est le genre de détail qui améliore l’expérience sans qu’on s’en rende trop compte.