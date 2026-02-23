Samsung Galaxy S26 Ultra : le Privacy Display en action, premières images exclusives

Samsung dévoile sa stratégie multi-agents pour Galaxy AI avec l’intégration de Perplexity dans la série Galaxy S26. Les utilisateurs pourront désormais dire « Hey Plex » pour solliciter ce nouvel assistant, qui rejoindra Bixby et Google Assistant dans l’écosystème Samsung.

À quelques jours du Galaxy Unpacked 2026 prévu le 25 février, Samsung lève le voile sur une évolution majeure de Galaxy AI. Le géant sud-coréen mise désormais sur un écosystème multi-agents qui permettra aux utilisatrices et utilisateurs de choisir l’assistant IA le mieux adapté à chaque tâche. Une approche qui tranche avec la philosophie des GAFAM, habituellement plus restrictifs sur ce terrain.

Perplexity s’invite dans le système avec « Hey Plex »

Fini le temps où il fallait choisir entre Bixby et Google Assistant. Samsung annonce l’arrivée de Perplexity comme troisième option sur ses prochains flagships. Cette intégration va bien au-delà d’une simple application préinstallée : le moteur de recherche conversationnel sera intégré au niveau système, accessible via la commande vocale « Hey Plex » ou en maintenant le bouton latéral enfoncé.

L’assistant aura accès à plusieurs applications natives cruciales : Samsung Notes, Horloge, Galerie, Rappels et Calendrier. Des applications tierces seront également concernées, même si Samsung reste discret sur les partenaires impliqués (on imagine déjà les négociations en cours). Cette approche système permettra des workflows multi-étapes sans avoir à jongler manuellement entre les applications.

D’ailleurs, cette stratégie répond à un constat d’usage bien réel : selon Samsung, près de 80 % des utilisateurs font désormais appel à plus de deux types d’agents IA dans leur quotidien. De quoi justifier cette ouverture, même si elle complique singulièrement l’interface utilisateur. Samsung lance l’IA générative pour répondre à ces attentes croissantes.

Une différenciation risquée face à Apple et Google

Avec cette approche multi-agents, Samsung prend le contre-pied d’Apple et de Google, qui privilégient leurs propres écosystèmes fermés. La firme de Cupertino mise tout sur Siri (avec plus ou moins de succès), tandis que Google pousse naturellement son Assistant sur Android. Samsung, lui, fait le pari de la flexibilité : « Galaxy AI agit comme un orchestrateur, rassemblant différentes formes d’IA dans une expérience unique et cohérente », explique Won-Joon Choi, directeur de la division mobile.

Cette stratégie présente un avantage évident : elle permet aux utilisateurs de bénéficier des forces spécifiques de chaque IA. Perplexity excelle dans la recherche contextuelle, Google Assistant dans l’intégration avec les services Google, Bixby dans le contrôle du smartphone Samsung. En théorie, c’est le meilleur des trois mondes. Découvrez également les révélations sur l’IA révolutionnaire de Samsung.

Attention cela dit, cette multiplication des assistants pourrait aussi créer de la confusion. Imaginez devoir vous rappeler quelle commande vocale utiliser selon le contexte, ou gérer les conflits entre agents pour une même tâche. Sans compter que cette intégration système de Perplexity soulève des questions sur la collecte de données et la vie privée, particulièrement sensibles avec un service tiers américain.

Reste à voir si cette approche « multi-agents » séduira le grand public ou si elle restera une fonction pour les power users. Samsung dévoilera tous les détails le 25 février, mais on peut déjà parier que la concurrence observera attentivement cette expérimentation. De quoi redéfinir les règles du jeu dans l’univers des assistants mobiles.

Retrouvez la fiche technique complète du Samsung Galaxy S26 Ultra.