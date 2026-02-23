Galaxy AI s’enrichit : Samsung déploie un écosystème multi-agents révolutionnaire en 2026

Samsung annonce une révolution pour Galaxy AI avec l’intégration de Perplexity comme agent IA supplémentaire sur ses futurs appareils phares. Cette approche multi-agents, qui sera déployée avec la série Galaxy S26 en 2026, répond à l’usage croissant de plusieurs assistants virtuels par les utilisateurs et utilisatrices.

La guerre des assistants IA prend un tournant inattendu. Alors qu’Apple mise tout sur Siri et Google pousse Gemini, Samsung fait le pari inverse : plutôt que d’imposer un seul assistant, le géant coréen ouvre son écosystème Galaxy AI à des agents tiers. Une stratégie qui pourrait bien changer la donne, surtout quand on sait que près de 80 % des utilisateurs jonglent désormais avec plusieurs IA au quotidien (selon les données internes de Samsung).

Perplexity s’invite dans l’écosystème Galaxy

Concrètement, Perplexity sera intégré directement dans le système d’exploitation des futurs Galaxy S26, attendus lors du Galaxy Unpacked 2026 le 25 février à San Francisco. Les utilisateurs pourront invoquer ce moteur de recherche conversationnel via la commande vocale « Hey Plex » ou en maintenant le bouton latéral enfoncé.

Attention cela dit, il ne s’agit pas d’une simple application supplémentaire. Samsung a prévu une intégration profonde dans plusieurs applications natives : Samsung Notes, Horloge, Galerie, Rappels et Calendrier. L’objectif ? Permettre des flux de travail multi-étapes sans avoir à jongler entre différentes apps (ce qui, avouons-le, devient vite pénible au quotidien).

« Galaxy AI agit comme un orchestrateur, rassemblant différentes formes d’IA en une expérience unique, naturelle et cohésive », explique Won-Joon Choi, président et directeur des opérations chez Samsung Electronics. De quoi faire d’Apple et Google de simples concurrents parmi d’autres, en somme.

Une stratégie à contre-courant (et c’est malin)

Cette approche multi-agents tranche avec la philosophie des autres constructeurs. Là où la firme de Cupertino verrouille son écosystème autour de Siri, Samsung fait le pari de l’ouverture. Et les chiffres lui donnent raison : Samsung lance l’IA générative basée sur les données internes qui révèlent que 80 % des utilisateurs font appel à au moins deux agents IA différents selon leurs besoins.

Galaxy AI fonctionne déjà au niveau du système plutôt qu’app par app, ce qui lui permet de comprendre le contexte et de réduire les allers-retours. Avec Perplexity dans la boucle, cette intégration système pourrait offrir une expérience encore plus fluide. Du moins en théorie.

D’ailleurs, Samsung n’en reste pas là : l’entreprise évoque des partenariats avec d’autres « agents de confiance » sans donner de noms. On imagine déjà ChatGPT, Claude ou d’autres acteurs frapper à la porte. Comme l’ont montré les fuites révèlent l’IA révolutionnaire de Samsung, cette multiplication des agents ne va probablement pas créer de confusion, mais plutôt offrir à chaque utilisateur un choix adapté à ses besoins spécifiques.