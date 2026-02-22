Galaxy AI s’étend avec de nouveaux agents : ce que Samsung prépare en 2026

Samsung vient d’annoncer l’ouverture de Galaxy AI à Perplexity, marquant un tournant dans sa stratégie d’intelligence artificielle. La firme coréenne mise sur un écosystème multi-agents pour se démarquer d’Apple et de Google, qui restent campés sur leurs assistants exclusifs.

Alors que la guerre des IA mobiles s’intensifie, Samsung prend une direction inattendue. Plutôt que de perfectionner son propre assistant Bixby, l’entreprise ouvre grand les portes de Galaxy AI à des agents tiers. Une approche qui reflète une réalité que les chiffres confirment : près de 80 % des utilisateurs jonglent désormais avec plusieurs agents IA selon leurs besoins. De quoi faire réfléchir les géants qui misent encore tout sur un seul assistant.

Perplexity s’invite au niveau système

L’intégration de Perplexity dans Galaxy AI va bien au-delà d’une simple application supplémentaire. Samsung l’a intégré directement au niveau du système d’exploitation, permettant aux utilisateurs de l’invoquer via la phrase « Hey Plex » ou en maintenant le bouton latéral enfoncé. Cette approche system-level (comme l’indique Samsung dans son communiqué) permet à Perplexity de comprendre le contexte et de fonctionner en arrière-plan sans avoir à basculer constamment entre applications.

L’agent IA sera profondément ancré dans plusieurs applications natives : Samsung Notes, Horloge, Galerie, Rappels et Calendrier. Mais aussi dans certaines applications tierces dont Samsung n’a pas encore dévoilé la liste. Cette intégration permettra des flux de travail multi-étapes plus fluides, où l’utilisateur peut passer d’une tâche à l’autre sans gérer manuellement chaque application. Galaxy AI intègre déjà des capacités avancées dans les appareils Samsung, et cette nouvelle intégration enrichit considérablement cet écosystème.

« Galaxy AI agit comme un orchestrateur, rassemblant différentes formes d’IA en une expérience unique, naturelle et cohérente », explique Won-Joon Choi, président et directeur général de la division Mobile eXperience chez Samsung. Une vision qui tranche avec l’approche monolithique de la concurrence.

Une stratégie à contre-courant (et c’est malin)

Cette annonce, programmée pour le 22 février selon les sources internationales, arrive à point nommé avant le Galaxy Unpacked 2026 prévu le 25 février à San Francisco. Les Galaxy S26 seront les premiers à bénéficier de cette évolution, accompagnée de One UI 9 révolutionnaire.

Samsung mise gros sur cette différenciation. Là où Apple reste verrouillé sur Siri et Google pousse Gemini partout, la firme coréenne fait le pari de l’ouverture contrôlée. Une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs et utilisatrices qui se sentent à l’étroit dans les écosystèmes fermés. D’autant que Perplexity, moteur de recherche conversationnel développé par Perplexity AI Inc., jouit d’une réputation solide pour ses capacités de recherche contextuelle.

Cette approche multi-agents permettra théoriquement aux utilisateurs de choisir l’IA la plus adaptée à chaque situation. Perplexity pour les recherches intelligentes, peut-être Bixby pour les tâches système, et qui sait quels autres agents viendront enrichir l’écosystème par la suite.

Reste à voir si cette orchestration prometteuse fonctionnera aussi bien dans la réalité que sur le papier. Car entre la théorie du « système cohérent » et la pratique quotidienne, il y a parfois tout un monde. Samsung devra prouver que son Galaxy AI peut vraiment faire cohabiter plusieurs agents sans créer de confusion ou de latence. Attention cela dit : trop de choix peut aussi nuire à l’expérience utilisateur, surtout si chaque agent a ses propres spécificités et limitations.