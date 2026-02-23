Fin de la 3G en Tunisie : la BCT ordonne la migration des banques et de La Poste d’ici mi-2027

Fin de la 3G en Tunisie : la BCT ordonne la migration des banques et de La Poste d’ici mi-2027

La Banque centrale de Tunisie vient d’ordonner aux établissements bancaires et à La Poste de migrer leur infrastructure 3G vers les réseaux nouvelle génération d’ici juin 2027. Cette circulaire marque la dernière étape avant l’extinction définitive de la 3G en fin d’année 2027, un an après le succès du déploiement 5G qui a dépassé toutes les prévisions.

Il y a tout juste un an, le 14 février 2025, la Tunisie lançait commercialement la 5G. Douze mois plus tard, le bilan dépasse largement les objectifs : plus de 200 000 foyers sont connectés en accès fixe sans fil 5G, là où les opérateurs visaient initialement entre 80 000 et 90 000 connexions. La consommation de données a littéralement explosé, passant de 175 Go à 338 Go par abonné (+93 %), propulsant la Tunisie de la 83e à la 72e place mondiale au classement Speedtest avec un débit médian de 57,3 Mbps. De quoi justifier pleinement cette accélération vers l’arrêt de la 3G.

Terminaux bancaires et distributeurs dans le viseur

La circulaire de la BCT cible spécifiquement les terminaux de paiement électronique (TPE), les distributeurs automatiques de billets (GAB) et l’ensemble des connexions machine-to-machine (M2M) qui fonctionnent encore sur le réseau 3G. Une migration qui concerne d’ailleurs bien au-delà du secteur financier : compteurs intelligents, dispositifs IoT et systèmes de transport devront eux aussi basculer vers la 4G ou la 5G.

Les trois opérateurs tunisiens — Ooredoo, Tunisie Telecom et Orange Tunisie — devront accompagner cette transition. Pas vraiment une surprise cela dit : avec une couverture 4G qui dépasse 99 % du territoire et 85 % des téléphones tunisiens compatibles avec cette technologie, l’infrastructure est largement prête. La 5G couvre déjà 65 % de la population, un déploiement qui s’est accéléré grâce à des investissements sectoriels en hausse de 59 % (1 198,6 millions de dinars en 2025).

Les fréquences 3G bientôt recyclées

Cette extinction programmée s’inscrit dans une stratégie plus large de rationalisation du spectre post-5G. Les fréquences libérées, notamment les précieuses bandes basses actuellement utilisées par la 3G, seront réassignées aux réseaux 4G et 5G. Une optimisation qui devrait encore améliorer la qualité et la capacité des réseaux nouvelle génération.

Pour les établissements bancaires et La Poste, l’échéance de juin 2027 peut paraître généreuse. Attention tout de même : la migration d’une infrastructure complète de terminaux de paiement et de distributeurs automatiques ne se fait pas en claquant des doigts. Il va falloir inventorier, tester et parfois remplacer des milliers d’équipements répartis sur tout le territoire. Reste à voir si seize mois suffiront pour mener à bien cette transition technologique sans heurts pour les usagers.