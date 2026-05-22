App Store 2025 : Apple bloque 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses, les arnaqueurs changent de stratégie

Apple a dévoilé ses statistiques de sécurité pour l’App Store en 2025, révélant avoir bloqué plus de 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses. Face à l’évolution des techniques d’arnaque, la firme de Cupertino renforce ses défenses grâce à l’intelligence artificielle et la modération humaine.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les 850 millions de visiteurs hebdomadaires que compte l’App Store à travers ses 175 vitrines mondiales, une partie non négligeable fait face à des tentatives d’escroquerie de plus en plus sophistiquées. Pour contrer cette menace grandissante, Apple combine désormais expertise humaine et apprentissage automatique dans un arsenal défensif qui semble porter ses fruits.

Des milliards bloqués, des millions de comptes frauduleux déjoués

Les équipes Trust and Safety d’Apple ont eu fort à faire en 2025. Outre les 2,2 milliards de dollars de transactions suspectes interceptées, la plateforme a rejeté 1,1 milliard de créations de comptes frauduleux dès leur tentative d’inscription. Un chiffre qui donne le vertige et témoigne de l’ampleur des attaques automatisées menées contre l’écosystème iOS.

Côté développeurs, Apple n’a pas fait dans la demi-mesure : 193 000 comptes développeurs ont été supprimés pour fraude, tandis que 138 000 demandes d’inscription ont été refusées. La firme a également désactivé 40,4 millions de comptes clients pour fraude et abus (soit plus de 110 000 comptes par jour). Ces mesures radicales visent à préserver l’intégrité d’un marché qui accueille encore plus de 306 000 nouveaux développeurs chaque année.

L’IA au service de la modération, mais l’humain reste indispensable

Apple mise sur une approche hybride pour filtrer les contenus malveillants. L’intelligence artificielle analyse désormais les schémas complexes de fraude, compare la similarité entre applications et signale les modifications suspectes dans les mises à jour. Cette technologie permet aux modérateurs humains de concentrer leur expertise là où elle compte le plus.

Résultat de cette collaboration homme-machine : sur les 9,1 millions de soumissions d’applications évaluées en 2025, plus de 2 millions ont été refusées. Parmi elles :

Plus de 1,2 million de nouvelles applications rejetées

Près de 800 000 mises à jour bloquées

59 000 applications supprimées pour fraude financière de type « bait-and-switch »

22 000 soumissions refusées pour fonctionnalités cachées

L’IA s’avère particulièrement efficace pour détecter les faux avis : Apple a identifié et bloqué près de 195 millions d’évaluations frauduleuses sur les 1,3 milliard traitées en 2025. Une prouesse technique qui préserve la crédibilité du système de notation, essentiel pour guider les choix des utilisateurs et utilisatrices.

Les pirates changent de terrain de jeu

Face au durcissement des contrôles sur l’App Store officiel, les cybercriminels se tournent vers d’autres canaux. Apple a ainsi détecté et bloqué 28 000 applications illégitimes sur des boutiques pirates, incluant des malwares, des applications pornographiques, des plateformes de jeux d’argent et des versions piratées d’applications légitimes.

Cette surveillance s’étend au-delà des frontières de l’écosystème Apple : rien qu’au cours du dernier mois précédant ces révélations, la firme a empêché 2,9 millions de tentatives d’installation d’applications distribuées illégalement en dehors de l’App Store. Une stratégie défensive qui protège autant les utilisateurs que les développeurs légitimes, dont le travail pourrait être cloné ou détourné à des fins malveillantes.

Attention cela dit, ces statistiques impressionnantes ne doivent pas faire oublier qu’aucun système n’est parfait. Comme le reconnaît MacRumors, des applications frauduleuses ou trompeuses parviennent encore régulièrement à passer entre les mailles du filet. Reste à voir si l’intensification de ces mesures suffira à décourager durablement des arnaqueurs qui, eux aussi, ne cessent d’innover dans leurs méthodes d’attaque.