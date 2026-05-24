Droovi Driver : quand le smartphone devient la tour de contrôle des flottes VTC

Gérer une flotte de chauffeurs VTC depuis un bureau, avec un tableur ouvert et trois téléphones qui sonnent en même temps, ça commence sérieusement à dater. Droovi Driver veut faire tenir tout ce petit cirque dans la poche d’un smartphone.

On parle souvent des applications grand public, celles qui occupent nos écrans d’accueil entre deux notifications. Beaucoup plus rarement des applications « métier », celles qui transforment un téléphone en véritable outil de travail. Pourtant, c’est là que se joue une partie de l’avenir du mobile professionnel. L’application mobile Droovi, baptisée Droovi Driver, en est un bon exemple : elle s’adresse aux entreprises de transport privé et de transfert aéroport, et promet de remplacer le sacro-saint bureau de dispatching par quelques glissements de doigt.

Tout le dispatching dans une seule app

Le principe tient en une phrase : créer des courses, répartir les chauffeurs, suivre chaque transfert en temps réel, sans repasser par la case ordinateur. Là où la plupart des outils de gestion de flotte exigent un poste fixe et une formation de deux heures, Droovi Driver mise sur le smartphone que tout le monde a déjà dans la main.

L’interface s’adapte d’ailleurs au rôle de la personne connectée, ce qui évite de jongler entre deux applications distinctes. Côté gestionnaire, on retrouve l’essentiel pour piloter une journée mouvementée :

la vue d’ensemble des courses (aujourd’hui, demain, sur la semaine) ;

la création d’une course annoncée en une trentaine de secondes ;

l’ajout de chauffeurs et la gestion détaillée des véhicules.

Côté chauffeur, la logique change du tout au tout. Ici, pas de tableau de bord touffu : une liste des courses assignées, un système de glissement pour valider chaque étape, l’ouverture directe vers Google Maps ou Waze, et la possibilité de signaler un incident en deux taps. On peut même prendre une photo de prise en charge pour garder une trace. Bref, le strict nécessaire pour rouler sans avoir à quitter la route des yeux trop longtemps.

Le suivi des vols, l’argument qui change tout

C’est probablement la fonction la plus maligne de l’ensemble. Droovi Driver suit automatiquement les vols et ajuste les horaires de prise en charge en conséquence. Concrètement : l’avion de votre client a deux heures de retard à Roissy, le chauffeur n’a pas besoin de poireauter au parking, et personne ne se retrouve à appeler la compagnie aérienne pour vérifier. L’app le fait toute seule.

Le reste de l’arsenal suit la même philosophie « anti-urgence » : synchronisation en temps réel, notifications push configurables, support de pas moins de six langues et fonctionnement hors ligne, certes limité, mais présent. Le positionnement est assumé par l’éditeur : repérer le retard qui se profile et le corriger avant même que le client ne s’en aperçoive. De quoi transformer une matinée de panique en une journée à peu près sereine.

Les chiffres avancés par Droovi donnent une idée de l’échelle : plus de 100 flottes équipées, au-delà du million de courses dispatchées et une présence dans 15 pays. On reste évidemment sur des données communiquées par l’entreprise elle-même, à prendre avec la prudence d’usage. Mais l’orientation est claire : viser celles et ceux qui gèrent du volume, pas le chauffeur solo du dimanche.

Pour y voir plus clair, voici un récapitulatif des principales fonctionnalités détaillées sur la page fonctionnalités de Droovi :

Fonctionnalité Ce qu’elle permet Suivi des vols en temps réel Surveillance automatique toutes les 10 minutes, avec alertes de statut Géolocalisation de la flotte Chauffeurs visibles sur une carte, position rafraîchie toutes les 15 à 20 secondes Dispatch mobile du gérant Création et assignation d’une course en un clic, directement depuis le smartphone Application chauffeur dédiée Validation des étapes par glissement sécurisé, navigation Google Maps / Waze Alerte retard anti no-show Comparaison continue de l’arrivée estimée et de l’heure prévue Messagerie chauffeur-dispatcher Communication directe attachée à chaque course Preuves & no-show Capture de photos, PDF et position lors d’un signalement Notifications in-app Courses assignées, rappels et changements de statut Driver Event Link Accès web sécurisé par SMS pour les sous-traitants, sans installer l’app Facturation automatique Factures société/client et société/sous-traitant générées sans double saisie Paye chauffeurs Calcul des gains, du chiffre d’affaires, des courses et des encaissements espèces Score qualité par chauffeur Indicateur basé sur le taux de réclamations, avec repère vert/rouge

Un outil de niche, et c’est assumé

C’est un logiciel professionnel, pensé pour un usage très précis. Il ne cherche pas à séduire au-delà de sa cible, et c’est très bien comme ça. L’application est disponible sur l’App Store comme sur Google Play.

Pas encore prêt à installer l’app mobile ? Droovi propose aussi un générateur de bon de commande VTC à utiliser gratuitement en ligne, directement depuis le navigateur. De quoi tester la logique de l’outil sans rien télécharger.

Reste que l’approche a le mérite de la cohérence. Plutôt que d’empiler les fonctions, Droovi Driver mise sur la simplicité d’usage pour deux profils que tout oppose, le manager derrière son tableau de bord et le chauffeur au volant. Reste à voir si la promesse du « tout dans la poche » tient la distance face aux gros logiciels de gestion de flotte historiques.