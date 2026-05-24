Samsung Galaxy : une mise à jour gratuite révolutionnaire déployée pour des millions de téléphones

Samsung Galaxy : une mise à jour gratuite révolutionnaire déployée pour des millions de téléphones

Samsung déploie One UI 8.5 sur des millions de Galaxy à travers le monde, apportant des fonctionnalités IA avancées et une interface repensée. Cette mise à jour gratuite touche désormais les Galaxy S23, A56 et A36, mais avec des différences notables selon les modèles.

Le géant coréen a initié le déploiement de One UI 8.5 le 6 mai en Corée du Sud avec la série Galaxy S25, avant d’étendre progressivement la disponibilité. Aujourd’hui, c’est au tour des anciens flagships et des appareils milieu de gamme de recevoir cette mise à jour majeure basée sur Android 15.

Un déploiement échelonné selon la hiérarchie Samsung

Les utilisateurs de Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra en Allemagne, Pakistan, Portugal et Espagne rapportent avoir reçu la mise à jour selon nos observations. Parallèlement, les propriétaires de Galaxy A56 en Afrique du Sud, Norvège et Égypte voient également arriver One UI 8.5 sur leurs appareils.

Le Galaxy A36 complète cette vague, tandis que le Galaxy S23 FE devrait suivre dans les prochains jours. Cette approche différenciée reflète la stratégie habituelle de Samsung : flagship récents d’abord, puis modèles plus anciens et gamme A. D’ailleurs, les utilisateurs africains devront probablement patienter davantage, Samsung privilégiant traditionnellement l’Europe et l’Asie pour ses premiers déploiements.

Pour vérifier la disponibilité, direction Paramètres > Mise à jour logicielle. Le téléchargement pèse environ 260 Mo pour les Galaxy S23 FE, mais grimpe à plus de 4 Go pour les modèles S23 américains avec firmware S91xUSQU7FZE2.

IA avancée réservée aux flagships récents

One UI 8.5 apporte une interface redessinée avec des menus flottants en forme de pilule, un nouveau panneau rapide personnalisable et la compatibilité AirDrop via Quick Share. Mais c’est surtout l’intégration d’outils IA qui constitue le véritable attrait de cette mise à jour.

Quatre fonctionnalités IA majeures enrichissent l’expérience des Galaxy S24 et plus récents :

Audio Eraser : isolation et ajustement des sons spécifiques (voix, musique, bruit de fond) en temps réel

: isolation et ajustement des sons spécifiques (voix, musique, bruit de fond) en temps réel Creative Studio : éditeur IA génératif transformant croquis en œuvres finies

: éditeur IA génératif transformant croquis en œuvres finies Call Screening : réponse automatique aux appels inconnus avec transcription temps réel

: réponse automatique aux appels inconnus avec transcription temps réel Photo Assist amélioré : ajout/suppression d’objets par commande textuelle

Attention cela dit : ces outils IA ne descendent pas jusqu’aux Galaxy A ou S23. Ces derniers se contentent du nouveau Bixby alimenté par Perplexity AI, capable de comprendre le langage naturel pour des recherches plus intuitives.

Performances et limitations par modèle

Sur Galaxy S24 Ultra, One UI 8.5 préserve l’essentiel des nouveautés interface, notamment le panneau rapide hautement personnalisable et la barre de menu flottante dans la Galerie avec effet de flou. Côté photo, certaines fonctionnalités restent absentes : support 24 mégapixels, verrouillage horizontal et codec APV (limitation chipset oblige).

Les tablettes Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ rejoignent également le mouvement en Corée du Sud, après les Tab S11 et S11 Ultra. Une stratégie cohérente qui vise à maintenir l’écosystème Samsung à jour sur l’ensemble de sa gamme.

Fragmentation assumée de l’IA mobile

Cette différenciation fonctionnelle illustre parfaitement la stratégie Samsung en 2026 : l’IA devient un véritable argument de montée en gamme. Alors que One UI 8.5 touche théoriquement « des millions d’appareils », seuls les plus récents et coûteux bénéficient réellement des innovations logicielles.

Reste à voir si cette segmentation IA ne finira pas par frustrer les utilisateurs de Galaxy S23, pourtant capables techniquement de faire tourner Audio Eraser ou Call Screening. Malgré tout, recevoir une interface modernisée et un Bixby dopé à l’IA reste appréciable pour des appareils de moins de deux ans.

Samsung mise clairement sur la différenciation logicielle pour justifier ses tarifs premium – une approche qui pourrait bien faire école chez la concurrence dans les mois à venir.

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