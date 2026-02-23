Android : la dictée vocale ‘Flow’ révolutionne la frappe sans remplacer Gboard

L’application de dictée vocale Wispr Flow débarque sur Android avec une approche originale qui évite de remplacer votre clavier habituel. La startup mise sur une interface flottante et promet des performances améliorées de 30 % par rapport à ses versions précédentes.

Après avoir conquis Mac, Windows puis iOS en juin dernier, Wispr Flow complète son tour des plateformes en s’attaquant enfin à Android. Et contrairement à ce que l’on pourrait attendre, l’entreprise n’a pas simplement porté son clavier dédié iOS sur le système de Google. Elle a repensé entièrement l’expérience utilisateur pour coller aux spécificités d’Android (et c’est plutôt malin).

Une bulle flottante plutôt qu’un clavier de remplacement

Sur Android, Wispr Flow se matérialise sous la forme d’une bulle flottante que vous pouvez invoquer par-dessus n’importe quelle application. Fini donc l’obligation de troquer Gboard contre un énième clavier tiers aux performances douteuses. Vous maintenez le doigt sur la bulle pour dicter, ou appuyez simplement une fois pour démarrer l’enregistrement.

L’approche est astucieuse : elle tire parti de la flexibilité d’Android tout en évitant l’écueil des claviers de remplacement qui peinent souvent à rivaliser avec les solutions natives. Tanay Kothari, PDG de Wispr, ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction : « Android nous a enfin donné la liberté de construire l’expérience vocale que nous avons toujours voulue. »

Concrètement, après avoir accordé quelques autorisations (affichage par-dessus les autres apps et accès au presse-papiers), vous dictez votre texte et l’application le colle automatiquement dans le champ de saisie actif. L’IA se charge de nettoyer les mots de liaison parasites et formate le texte selon le contexte de l’application utilisée.

Plus de 100 langues supportées et une nouveauté pour l’Inde

Wispr Flow ne se contente pas de transcrire bêtement vos paroles. Le service comprend plus de 100 langues et peut même jongler entre plusieurs idiomes au sein d’une même phrase. Mais la vraie nouveauté, c’est le support du Hinglish — ce mélange naturel d’hindi et d’anglais pratiqué par des millions d’Indiens au quotidien.

Cette fonctionnalité répond à un besoin concret que les solutions classiques ignorent superbement. Comme l’explique Kothari : « Si vous êtes comme moi, l’anglais et l’hindi s’entremêlent quand je discute avec ma famille et mes collègues. » De quoi séduire un marché gigantesque où les utilisateurs naviguent constamment entre deux langues.

Côté performances, l’entreprise revendique une amélioration de 30 % de la vitesse de transcription grâce à une refonte complète de son infrastructure. Les premiers utilisateurs ont déjà dicté plus de 1,3 million de mots en quelques jours seulement (pas moins de), ce qui suggère un accueil plutôt enthousiaste.

Pendant la période d’accès anticipé, l’application est entièrement gratuite sur Android, sans limite d’utilisation. Attention cela dit : cette générosité ne devrait pas durer éternellement. Sur les autres plateformes, Wispr Flow limite les utilisateurs gratuits à 1 000 mots par semaine, l’usage illimité nécessitant un abonnement à 12 dollars mensuels. Reste à voir si cette stratégie de lancement permettra à l’entreprise, valorisée à 700 millions de dollars après 81 millions levés, de s’imposer face aux géants du secteur qui ne vont pas rester les bras croisés.