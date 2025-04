Fuite sur l’iPhone pliable d’Apple : un design inédit pour concurrencer les modèles Samsung ?

Après des années de brevets, de fuites et de spéculations, Apple pourrait enfin présenter son premier iPhone pliable en 2026. La firme californienne préparerait un appareil au design repensé, avec pour ambition de se démarquer sur un marché encore en construction. Que sait-on réellement de ce futur modèle ?

Un pli… qui ne se voit pas

Apple travaillerait sur un concept d’écran pliable sans pli apparent, un défi technique que peu de constructeurs ont relevé avec succès. Contrairement aux lignes visibles sur les Galaxy Z Fold, la marque viserait une surface totalement lisse une fois l’écran déployé.

Pour y parvenir, l’entreprise miserait sur une charnière conçue en métal liquide, à la fois souple et résistant. Cette technologie, encore peu répandue, pourrait permettre de réduire les tensions exercées sur l’écran. Résultat : une continuité visuelle quasi parfaite, sans cassure au centre.

Format hybride et interface sur mesure

L’iPhone pliable adopterait un format à double écran. Fermé, il offrirait une dalle externe de 5,5 pouces. Déplié, il atteindrait 7,8 pouces, frôlant les dimensions d’un iPad mini. Un choix qui séduirait les amateurs de multimédia, de lecture et de productivité mobile.

Côté épaisseur, les premières fuites évoquent un appareil de 4,8 mm en mode tablette, contre 9 à 9,5 mm une fois replié. Une prouesse d’ingénierie, surtout si l’autonomie et la dissipation thermique sont au rendez-vous.

Sur le plan logiciel, Apple adapterait à la fois iOS et iPadOS pour une interface hybride. On évoque une navigation pensée pour l’usage horizontal, ainsi qu’un retour possible de Touch ID, directement intégré au bouton latéral.

Un prix premium assumé

Apple ne chercherait pas à casser les prix. Les estimations actuelles évoquent un tarif entre 2 000 et 2 500 dollars. À ce niveau, la marque viserait clairement les utilisateurs technophiles prêts à investir dans un produit unique.

Un positionnement logique si l’on considère les composants embarqués, la complexité de fabrication et les optimisations logicielles spécifiques. Reste à savoir si l’expérience proposée sera suffisamment différenciante pour justifier ce tarif.

Apple peut-il encore surprendre ?

Face à Samsung, Huawei ou Honor, déjà bien installés sur le créneau, Apple arrive tard. Mais la marque joue rarement la carte de la précipitation. Avec un écosystème maîtrisé et une réputation d’exigence, elle pourrait transformer l’essai dès le premier modèle.

Si les rumeurs se confirment, 2026 pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l’histoire de l’iPhone surtout depuis l’annonce de l’iPhone 17. Et relancer une bataille technologique que l’on pensait déjà jouée.

Source : macrumors.com