Honor 600e : nouveau smartphone avec Dimensity 7100 lancé discrètement, caractéristiques et prix

Honor lance discrètement le 600e au Pérou avec un Dimensity 7100 et une batterie de 6 520 mAh. Ce modèle intermédiaire de la série 600 se positionne entre le modèle standard et le Pro avec quelques compromis assumés.

Alors que les Honor 600 et 600 Pro se sont fait remarquer lors de leur lancement global il y a plusieurs mois, Honor complète sa gamme avec ce 600e qui est apparu sans fanfare sur le site péruvien de la marque. Une stratégie de lancement silencieux qui devient monnaie courante chez les constructeurs chinois pour tester de nouveaux marchés (et éviter les comparaisons trop directes avec la concurrence).

Un écran OLED généreux mais un SoC en retrait

Le Honor 600e mise sur un écran OLED de 6,6 pouces en définition 1200 x 2600 pixels, soit légèrement plus grand que les 6,57 pouces de ses grands frères. Honor annonce une luminosité de pointe à 6 500 nits et jusqu’à 2 000 nits en mode haute luminosité, des chiffres qui rivalisent avec les flagship actuels. L’écran 120 Hz intègre également la technologie PWM haute fréquence à 3 840 Hz pour réduire la fatigue oculaire.

Sous le capot, c’est le Dimensity 7100 de MediaTek qui prend les commandes, accompagné de 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour situer les performances, ce chipset délivre environ 680 000 points sur AnTuTu, soit 15 % de moins que le Snapdragon 7 Gen 4 du Honor 600 standard qui culmine à 800 000 points. Un écart notable qui se ressent surtout en gaming intensif.

La photo repose sur un capteur principal de 108 mégapixels avec ouverture f/1,75, épaulé par un ultra grand-angle de 5 mégapixels f/2,2. Configuration basique comparée aux 200 + 12 + 50 mégapixels des modèles Pro, mais suffisante pour un usage quotidien standard.

Une autonomie généreuse face aux Xiaomi et Samsung

L’atout majeur du 600e reste sa batterie de 6 520 mAh qui surpasse la plupart des concurrents directs. Le Galaxy A56 plafonne à 5 000 mAh, tandis que le Redmi Note 14 Pro se contente de 5 100 mAh. Honor promet deux jours d’autonomie en usage mixte, contre 1,5 jour pour ses rivaux.

La charge rapide 45W reste cependant modeste face aux 80W des Honor 600 chinois ou aux 120W des derniers Xiaomi. Comptez 75 minutes pour une charge complète, là où un Redmi Note 14 Pro vous fait le plein en 40 minutes. Le 600e intègre aussi une charge inversée de 6W pour dépanner vos accessoires.

Écran : 6,6″ OLED 120Hz, 6 500 nits de pointe

Processeur : MediaTek Dimensity 7100 (680k AnTuTu)

Mémoire : 8 Go RAM + 512 Go stockage uniquement

Batterie : 6 520 mAh, charge 45W

Prix : 1 999 soles péruviens (505€)

Le Honor 600e sera probablement disponible en Europe d’ici quelques semaines avec d’autres configurations mémoire. À 505€, il se place pile entre le Galaxy A55 (450€) et le Redmi Note 14 Pro (550€), mais sans vraiment se démarquer techniquement de ces références bien établies.

Un positionnement délicat entre deux chaises

Honor tente le pari d’un modèle intermédiaire qui reprend l’écran premium de ses grands frères tout en rogant sur le processeur et la photo. Une approche qui peut séduire les utilisateurs et utilisatrices privilégiant l’autonomie et l’affichage à la puissance brute.

Le constructeur mise aussi sur MagicOS 10 basé sur Android 16, une interface que nous avons pu tester et qui se montre fluide malgré les compromis hardware. L’indice de protection IP66 et les trois coloris (Gris Velours, Or Désert, Vert Vital) complètent une fiche technique correcte sans être transcendante.

Attention cela dit au positionnement tarifaire : à 505€, le 600e affronte des concurrents aguerris qui proposent souvent de meilleures performances photo ou des charges plus rapides. Les innovations logicielles d’Honor peinent encore à compenser ces écarts techniques face aux mastodontes Samsung et Xiaomi.

Reste à voir si ce compromis séduira au-delà du marché péruvien test. Un pari délicat pour Honor qui peine toujours à se faire une place durable entre les références établies du segment.