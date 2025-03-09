Libérez-vous de vos clés : votre Motorola Razr+ déverrouille désormais votre BMW !

Les innovations technologiques nous rapprochent de plus en plus d’un quotidien où nos smartphones prennent en charge de nombreuses tâches pratiques. De nos jours, ces appareils peuvent même remplacer des objets essentiels que nous transportons régulièrement, tels que nos clés de voiture.

BMW propose désormais des clés de voiture numériques pour les téléphones Motorola.

Les modèles compatibles incluent le Motorola Razr+, Razr 50 Ultra et Edge 50 Ultra.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de jumeler votre téléphone via l’application My BMW.

Il est fascinant de constater que nous pouvons désormais quitter notre domicile avec uniquement nos téléphones. Toutefois, les clés de voiture restent l’un des rares objets que beaucoup d’entre nous continuent de transporter, en raison de l’absence de solutions numériques proposées par les fabricants.

Le smartphone peut presque tout faire

Cette situation évolue lentement, même si les clés numériques sont surtout accessibles sur des modèles de luxe. La bonne nouvelle pour les utilisateurs de Motorola Razr+ ou Edge 50 Ultra est que BMW a récemment intégré son système de clé numérique, permettant ainsi d’accéder à votre véhicule et même de le démarrer depuis votre smartphone.

Cette information a été annoncée par Motorola, qui précise que les utilisateurs des modèles Razr+ et Razr 50 Ultra peuvent simplement toucher leur téléphone aux véhicules BMW compatibles pour les déverrouiller. Les possesseurs de l’Edge 50 Ultra bénéficieront d’une expérience sans contact grâce à la technologie UWB, leur permettant de s’approcher de leur voiture pour l’ouvrir sans avoir à manipuler leur appareil.

Il est important de noter qu’un processus de jumelage est requis pour garantir la sécurité. Cette opération est simple : il suffit de se trouver à l’intérieur du véhicule BMW avec les clés physiques, puis d’ouvrir l’application My BMW pour démarrer le jumelage avec votre téléphone compatible via la clé numérique ou la clé numérique Plus.

Une fois le jumelage effectué, une notification s’affichera dans l’application ainsi que dans le système de divertissement du véhicule. Si des amis ou des membres de la famille ont besoin d’accéder à la voiture, il est possible de partager la clé numériquement, rendant ainsi l’expérience encore plus fluide. Espérons que cette technologie s’étendra bientôt à des modèles plus abordables.