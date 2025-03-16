Le Motorola Razr+ 2025 : une évolution subtile qui pourrait vous surprendre !

Le Motorola Razr+ 2025, également appelé Razr 60 Ultra dans certaines régions, est sur le point de faire son apparition cet été. Ce nouvel opus semble s’orienter vers une évolution plutôt qu’une révolution par rapport à son prédécesseur. Découvrons ensemble les principales caractéristiques qui devraient marquer ce modèle.

Un design et des spécifications similaires

Le Razr+ 2025 devrait conserver son écran interne pOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi que son écran externe de 4 pouces qui a impressionné de nombreux utilisateurs.

Les options de mémoire demeurent à 12 Go de RAM accompagnés de 256 Go de stockage, tout en maintenant une batterie de 4 000 mAh.

Parmi les modifications notables, on trouve de nouvelles teintes, des rails latéraux légèrement plus brillants, et une speaker grille repensée, passant de deux fentes à une seule plus large. De plus, le processeur Snapdragon 8 Elite sera intégré.

Un suivi des tendances établies

La version 2024 du Razr+ s’est déjà distinguée par son écran externe, le meilleur de sa catégorie, surpassant celui du Samsung Z Flip 6. Le Razr+ 2025 semble suivre la philosophie du « Ne changez pas ce qui fonctionne », en n’apportant que des ajustements mineurs.

Des coloris attractifs

Nous avons déjà eu un aperçu d’une nouvelle teinte verte pour le Razr+, et selon des sources fiables, un coloris rouge appelé Rio Red va également être proposé. Ce dernier arbore des nuances de brun et de bordeaux, offrant une touche d’originalité à l’appareil, avec un code HEX de #6b3332. La finition en cuir vegan, avec le logo Motorola et la mention « razr » en relief au dos, sera également conservée.

Des caractéristiques qui se répètent

Pour le reste, la structure de l’appareil semble identique à celle de son prédécesseur. La disposition des boutons ainsi que les caractéristiques de l’appareil photo restent inchangées. La seule véritable différence physique visible réside dans la modification de la grille de haut-parleur.

En suivant la tendance de ses prédécesseurs, le Razr+ 2025 devrait également être disponible dans deux autres coloris, dont un noir ou gris foncé.

Un écran toujours performant

Le modèle à venir continuera d’offrir un écran pOLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une prise en charge HDR10+. Si le lancement précède celui du Samsung Z Flip 7, le Razr+ 2025 pourrait devenir le premier smartphone pliable aux États-Unis à utiliser le Snapdragon 8 Elite.

À quoi s’attendre ?

Les options de RAM et de stockage devraient rester à 256 Go et 12 Go respectivement, tout comme la capacité de la batterie. Les vitesses de chargement, cependant, restent à confirmer. Actuellement, le Razr+ 2025 apparaît comme une mise à jour itérative qui pourrait ne pas susciter l’intérêt des utilisateurs du modèle précédent. Au fil des semaines, nous en apprendrons davantage sur ce produit avant sa sortie.

En somme, le Razr+ 2025 semble promettre un mélange d’innovation modérée et de fidélité à une formule qui fonctionne, tout en attirant l’attention de ceux qui recherchent un appareil à la fois élégant et performant.