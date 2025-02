Honor MagicBook Art 14 Snapdragon : une puce ARM pour les ultraportables

Annoncé lors de l’IFA 2024, le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon est un ultraportable qui ne manque pas d’atouts pour séduire. Avec un écran OLED de 14,6 pouces, un design léger et une webcam magnétique unique, cet appareil se distingue sur le marché des ordinateurs portables. Voyons comment il se positionne face à la concurrence et ce qu’il offre en termes de performances.

Un design innovant et un poids plume

Le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon se démarque par son design soigné et innovant. Avec un poids de seulement 1,02 kg, il est l’un des ultraportables les plus légers disponibles, surpassé uniquement par quelques modèles comme le Huawei MateBook X Pro. Le châssis en alliage de magnésium et le clavier en titane contribuent à cette légèreté sans compromettre la robustesse de l’appareil.

La véritable innovation réside dans sa webcam magnétique amovible. Ce concept intelligent permet à l’écran d’afficher un taux d’occupation impressionnant de 97 %, sans encoche ni poinçon. Même si la qualité d’image de la webcam pourrait être améliorée, elle offre une solution élégante pour un écran véritablement sans bordures.

Écran OLED de haute qualité

L’écran OLED de 14,6 pouces du MagicBook Art 14 est l’un de ses principaux atouts. Avec une résolution 3K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience visuelle exceptionnelle. La dalle couvre 100 % du spectre DCI-P3 et atteint une luminance théorique de 700 nits en HDR, bien que nos mesures indiquent une luminosité maximale de 497 cd/m² en SDR.

Le contraste infini propre à la technologie OLED assure des noirs profonds et une excellente restitution des couleurs, avec un DeltaE mesuré à 2,1. Malgré une légère froideur des couleurs par défaut, l’écran reste un plaisir pour les yeux, surtout grâce à sa grande taille et sa finesse de bordures.

Performances satisfaisantes mais nuancées

Équipé du processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, le MagicBook Art 14 offre des performances CPU compétitives avec ses 12 cœurs, permettant un bon équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Les scores obtenus sur Cinebench R24, avec 807 points en multi-core et 122 points en single-core, témoignent de ses capacités solides dans les tâches quotidiennes.

Néanmoins, sur le plan graphique, l’Adreno X1-85 intégré montre des limites. Les performances sont en retrait par rapport aux solutions Intel et AMD concurrentes, ce qui se traduit par des résultats modestes sur des benchmarks graphiques comme Shadow of the Tomb Raider. Pour les utilisateurs nécessitant des graphiques avancés ou du gaming, cela pourrait être un facteur limitant.

Autonomie et connectivité : des points forts indéniables

Avec une batterie de 60 Wh, le MagicBook Art 14 Snapdragon assure une autonomie impressionnante de près de 13 heures en utilisation courante, surpassant de nombreux concurrents. Cette longévité est particulièrement remarquable compte tenu de l’écran OLED énergivore et du processeur ARM efficace.

Côté connectivité, le MagicBook propose deux ports USB-C 3.2 Gen 2, une prise USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1 et une prise casque. Bien que l’absence de Thunderbolt puisse être regrettée, ces options restent suffisantes pour la plupart des usages quotidiens.

Un ultraportable presque parfait

Le Honor MagicBook Art 14 Snapdragon se positionne comme un choix séduisant pour ceux qui recherchent un ultraportable léger, performant et innovant. Sa webcam magnétique, son écran OLED de haute qualité, et son autonomie solide en font un appareil polyvalent. Toutefois, les utilisateurs ayant des besoins graphiques poussés pourraient trouver ses performances limitées.

En dépit de quelques défauts mineurs, cet ultraportable est un pari réussi pour Honor, offrant un excellent rapport qualité-prix avec des bonus attractifs comme l’Honor Pad 9 et les Honor Earbuds X6. Pour ceux qui souhaitent un appareil à la fois élégant et fonctionnel, le Magic Book Art 14 Snapdragon est une option à considérer sérieusement en 2025.