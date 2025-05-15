iPhone 2027 : Apple viserait un écran sans aucun bord pour les 20 ans du smartphone

L’iPhone va bientôt fêter ses 20 ans. Et pour cet anniversaire symbolique, Apple aurait dans ses cartons une refonte majeure de son produit phare. D’après des sources proches de la chaîne d’approvisionnement asiatique, la firme préparerait un iPhone au design totalement épuré, avec un écran sans le moindre bord visible.

Un projet ambitieux pour un tournant symbolique

Ce modèle, prévu pour l’année 2027, marquerait une nouvelle rupture esthétique dans l’histoire du smartphone. Apple chercherait à faire disparaître les derniers cadres autour de l’écran, y compris sur les tranches latérales, supérieure et inférieure. L’objectif ? Un iPhone tout en écran, sans encoche, sans îlot, sans compromis.

Cette évolution reposerait sur une technologie d’affichage baptisée « four-edge bending ». Concrètement, l’écran OLED serait légèrement incurvé sur ses quatre côtés, permettant de masquer les bords tout en conservant une surface tactile réactive. Un défi autant industriel que logiciel.

Des composants plus fins, mais aussi plus chers

Pour rendre cette prouesse possible, Apple miserait sur une nouvelle génération de pilotes OLED fabriqués selon un procédé FinFET 16 nm. Ce type de composant, plus compact que les versions actuelles, libère de l’espace et permet de loger plus de technologies sous la dalle.

En parallèle, les modules photo et capteurs frontaux Face ID compris seraient directement intégrés sous l’écran. Une première chez Apple, bien que certains concurrents aient déjà tenté l’expérience avec des résultats mitigés. Le défi sera d’assurer à la fois la discrétion et l’efficacité de ces éléments invisibles à l’œil nu.

Samsung et LG sollicités pour fabriquer les écrans

Apple ne travaille pas seul sur ce chantier. D’après les fuites industrielles, le groupe aurait déjà approché Samsung et LG pour produire ces écrans « bordless ». Les deux géants sud-coréens disposent du savoir-faire nécessaire pour fabriquer des dalles souples, durables et adaptées aux exigences de Cupertino.

Il ne s’agirait pas ici d’un prototype de laboratoire : l’objectif est bien une commercialisation à grande échelle, dans un délai de moins de deux ans. Mais comme souvent chez Apple, les premiers modèles à en bénéficier seraient les iPhone les plus haut de gamme, type Pro ou Pro Max.

Une stratégie qui s’inscrit dans la continuité

Ce n’est pas la première fois qu’Apple utilise une date symbolique pour marquer un changement de cap. On se souvient de l’iPhone X, lancé pour les 10 ans de la gamme, qui avait abandonné le bouton Home et introduit Face ID. L’iPhone 2027 pourrait jouer un rôle similaire — mais cette fois-ci sur le plan matériel et visuel.

Reste à voir si les obstacles techniques seront levés à temps. Entre la miniaturisation des composants, la fiabilité des capteurs sous écran et la production à grande échelle, le défi est réel. Mais l’enjeu l’est tout autant : offrir un iPhone plus immersif, plus épuré, plus ambitieux que jamais.

Pas encore officiel, mais déjà dans les tuyaux

À ce jour, Apple n’a rien confirmé. Mais les indices se multiplient côté fournisseurs. Et comme souvent, les grandes évolutions matérielles de l’iPhone commencent à fuiter bien avant leur présentation officielle. Il faudra probablement attendre fin 2026 pour avoir un premier aperçu — sauf surprise lors d’un keynote plus proche.

En attendant, la perspective d’un iPhone tout écran, sans encoche ni bord apparent, commence à faire son chemin. Et à attiser l’attente des fans comme des analystes.