Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
Apple renforce l'accessibilité avec deux nouvelles fonctionnalités sur iPhone et Mac
Contrôler un iPhone par la pensée : un futur qui se rapproche
Bluetooth 6.1 arrive pour protéger votre vie privée et économiser la batterie de votre iPhone

Contrôler un iPhone par la pensée : un futur qui se rapproche

19 mai 2025
byLydia K.

Et si, dans quelques années, vous pouviez ouvrir une application ou écrire un message sans toucher votre écran ? Cette idée, qui semblait encore relever de la science-fiction il y a peu, fait désormais l’objet d’expérimentations concrètes. Apple explore sérieusement la possibilité de permettre à ses utilisateurs de contrôler leurs appareils… par la pensée.

Une collaboration avec la start-up Synchron

La firme de Cupertino travaille avec la société australienne Synchron, spécialisée dans les interfaces cerveau-machine. Leur objectif est clair : créer un implant capable de capter l’activité cérébrale pour la traduire en actions numériques. L’un des premiers tests a été réalisé sur un patient atteint de la maladie de Charcot, qui a réussi à interagir avec un casque Apple Vision Pro en utilisant uniquement ses pensées.

L’implant utilisé, appelé Stentrode, se distingue par sa méthode d’insertion. Contrairement aux implants cérébraux classiques, celui-ci ne nécessite pas de chirurgie ouverte. Il est placé dans un vaisseau sanguin proche du cortex, ce qui rend la procédure beaucoup moins invasive.

Des débuts encore perfectibles

Pour l’instant, les résultats sont encourageants mais restent limités. Les actions possibles sont simples, et la vitesse d’exécution ne permet pas encore une utilisation fluide au quotidien. Néanmoins, les ingénieurs considèrent que ce n’est qu’un point de départ. Les prochaines étapes viseront à améliorer la réactivité, la précision et l’intégration avec les systèmes d’exploitation d’Apple.

D’après plusieurs sources proches du projet, des fonctions expérimentales pourraient déjà être testées dans des versions futures d’iOS, comme iOS 19. À terme, cette technologie pourrait rendre les appareils Apple bien plus accessibles, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Un mouvement global dans la tech

Apple n’est pas la seule entreprise sur ce terrain. D’autres acteurs majeurs comme Neuralink, fondée par Elon Musk, travaillent sur des projets similaires. En France, des start-ups comme Mentalista cherchent aussi à exploiter les signaux cérébraux pour piloter des objets connectés ou des logiciels.

L’interface cerveau-machine, autrefois réservée à la recherche médicale, intéresse désormais les géants de la tech. Au-delà de l’innovation pure, elle répond à des enjeux réels d’accessibilité et de confort d’usage dans un monde de plus en plus numérique.

Un avenir à surveiller de près

Le contrôle mental d’un iPhone ou d’un ordinateur n’est pas encore prêt pour le grand public, mais les premières pierres sont posées. Si les avancées continuent à ce rythme, ce type d’interaction pourrait devenir aussi banal que la commande vocale ou le tactile aujourd’hui.

Et dans un futur pas si lointain, lever les yeux ou penser à un mot pourrait suffire pour lancer une vidéo, écrire un message ou ouvrir une application. Ce qui semblait impossible il y a dix ans est désormais en phase de test.

Publications similaires :

  1. iPhone Fold : un prix stratosphérique pour le futur smartphone pliable d’Apple ?
  2. Voici à quoi ressemble le nouveau iOS 19 : une refonte graphique spectaculaire pensée pour unifier l’expérience Apple sur tous les écrans
  3. iPhone 16 bientôt hors de prix ? Apple piégée par une taxe choc de 54 % sur la Chine qui pourrait faire exploser les tarifs
  4. iPhone 17 Pro : une coque MagSafe pensée pour le nouveau bloc photo

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

Bluetooth 6.1 arrive pour protéger votre vie privée et économiser la batterie de votre iPhone

Apple pourrait bientôt laisser les utilisateurs remplacer Siri par un autre assistant vocal

Votre iPhone rame ? Un bon nettoyage du cache peut suffire

L’iphone 7 plus et l’iphone 8 passent en mode “vintage” : que ça change pour vous

Les iPhone volés convergent vers un même lieu en Chine

Comment profiter de l’USB-C avec un iPhone 7

iOS 19 fait évoluer l’audio d’ambiance en outil de bien-être

Android 16 : les notifications dynamiques arrivent sur tous les smartphones

×
Groupe WhatsApp