Bluetooth 6.1 arrive pour protéger votre vie privée et économiser la batterie de votre iPhone

19 mai 2025
byKherraz Roza

Apple s’apprête à intégrer une nouvelle norme Bluetooth sur ses futurs appareils, et les changements pourraient être majeurs. Baptisée Bluetooth 6.1, cette évolution vise à limiter les risques de pistage tout en prolongeant l’autonomie de la batterie. Une avancée technique, mais aussi une réponse à des enjeux de plus en plus sensibles chez les utilisateurs.

Des connexions plus discrètes

Avec cette nouvelle version, les appareils compatibles pourront générer des adresses Bluetooth aléatoires à intervalles irréguliers. Cette méthode, appelée adresse aléatoire résoluble, rend beaucoup plus difficile l’identification d’un appareil précis dans un environnement public ou connecté. En clair, votre iPhone ne pourra plus être aussi facilement traqué via Bluetooth par un tiers ou une entreprise sans votre consentement.

Moins de consommation, plus d’autonomie

Autre atout important, Bluetooth 6.1 réduit la sollicitation du processeur principal. Une partie des opérations est déléguée directement au contrôleur Bluetooth, ce qui permet de faire tourner certaines fonctions en arrière-plan sans tirer sur la batterie. Résultat, les communications Bluetooth auront moins d’impact sur l’autonomie quotidienne, notamment dans les usages passifs comme les AirTags ou les montres connectées.

Une arrivée prévue pour 2026

Les spécifications techniques de Bluetooth 6.1 ont été finalisées au printemps 2025. Les premiers appareils compatibles sont attendus l’an prochain, et il est très probable que les prochains iPhone en fassent partie. Pour Apple, c’est une manière de répondre aux critiques sur la vie privée, tout en apportant un gain concret sur le plan énergétique.

Une évolution qui suit les attentes du marché

Face à la montée des préoccupations autour du pistage numérique et de la collecte silencieuse de données, les constructeurs ont tout intérêt à renforcer la sécurité passive de leurs technologies. Avec cette mise à jour, Apple adopte une norme qui va dans le sens d’un usage plus respectueux de la vie privée, sans compromettre les performances de ses produits.

Le Bluetooth 6.1 n’est pas une révolution visible à l’œil nu, mais ses effets pourraient bien se faire sentir au quotidien. Moins de traçabilité, plus d’autonomie et une meilleure gestion des connexions. Une petite avancée qui pourrait vite devenir indispensable.

