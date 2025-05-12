Un iPhone 100% écran en 2027 ? Apple y bosse, visiblement

Apple pourrait bien frapper un grand coup pour les 20 ans de l’iPhone, prévus en 2027. D’après plusieurs sources plutôt sérieuses, la marque travaillerait sur un modèle totalement repensé, sans encoche, sans poinçon, bref, un vrai tout-écran. On parle d’un smartphone où la caméra frontale et Face ID seraient carrément planqués sous l’écran. Rien de visible. Ambitieux ? Un peu, ouais.

Un design en mode « bloc de verre »

Les rumeurs parlent d’un iPhone au look très épuré, presque entièrement fait de verre, avec des bordures ultra fines, voire inexistantes. Le genre de design qui donne l’impression de tenir une dalle flottante dans la main. Un truc qui ferait passer les modèles actuels pour des prototypes. Reste à voir si ça tient bien en main…

La techno sous l’écran, c’est pas gagné

Mettre une caméra sous l’écran, ça a déjà été tenté ailleurs, mais pas toujours avec succès. Apple, fidèle à son habitude, veut pas se précipiter. Il leur faut une qualité photo correcte, une reconnaissance faciale fiable, le tout sans que ça nuise à l’affichage. Et ça, c’est clairement pas simple. Faut espérer qu’ils trouvent la bonne recette.

2027, ça laisse encore un peu de marge

Le projet serait en développement actif, mais rien n’indique qu’il est bouclé. L’idée serait de sortir ce modèle un peu « anniversaire » pile pour les 20 ans de l’iPhone, soit en 2027. En attendant, les iPhones vont sûrement continuer à évoluer doucement, mais sûrement. Et peut-être que ce fameux tout-écran verra bel et bien le jour, qui sait.