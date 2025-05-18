Apple renforce l’accessibilité avec deux nouvelles fonctionnalités sur iPhone et Mac

Dark Mode Light Mode
18 mai 2025
byAbdellah Ben

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité numérique, Apple a présenté deux innovations majeures qui seront intégrées dans les prochaines versions de ses systèmes d’exploitation : iOS 19 et macOS 16. Ces nouveautés visent à améliorer l’expérience des utilisateurs en situation de handicap.

La Loupe débarque sur Mac pour une meilleure visibilité

Déjà présente sur iPhone, la fonction Loupe arrive sur Mac. Elle permet aux utilisateurs malvoyants de zoomer sur des éléments physiques en utilisant la caméra de leur iPhone connectée au Mac. Par exemple, une étudiante peut ainsi agrandir le contenu d’un tableau noir en classe pour mieux lire les notes de son professeur.

La Loupe sur Mac offre plusieurs options de personnalisation : ajustement du contraste, filtres de couleur, luminosité et possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément. Elle fonctionne avec la caméra de continuité de l’iPhone ainsi qu’avec des caméras USB connectées au Mac.

Music Haptics : ressentir la musique autrement

Introduite avec iOS 18, la fonctionnalité Music Haptics permet aux personnes sourdes ou malentendantes de ressentir la musique grâce à des vibrations haptiques. Avec iOS 19, Apple améliore cette expérience en offrant des options de personnalisation plus poussées.

Les utilisateurs pourront choisir de ressentir les vibrations sur l’ensemble du morceau ou uniquement sur les voix, et ajuster l’intensité des retours haptiques. Cette évolution vise à rendre l’expérience musicale plus immersive et adaptée aux préférences individuelles.

Une démarche inclusive renforcée

Ces deux fonctionnalités s’inscrivent dans une stratégie plus large d’Apple en matière d’accessibilité. L’entreprise continue d’innover pour rendre ses produits et services plus inclusifs, en intégrant des outils tels que le contrôle vocal, le suivi oculaire, la reconnaissance sonore, la compatibilité braille et le sous-titrage en direct.

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées avec iOS 19 et macOS 16, dont l’annonce est attendue lors de la keynote inaugurale de la WWDC le 9 juin, avec une sortie publique probable à l’automne.

