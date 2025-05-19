Apple pourrait bientôt laisser les utilisateurs remplacer Siri par un autre assistant vocal

Choisir son assistant vocal préféré sur iPhone ? Ce qui relevait du rêve pour certains utilisateurs pourrait bientôt devenir une réalité. Apple envisagerait d’ouvrir iOS à la concurrence sur ce point, une décision qui serait largement influencée par la pression réglementaire de l’Union européenne.

Un iPhone sans Siri par défaut ?

Selon plusieurs sources proches du dossier, Apple travaille actuellement à une modification profonde de son système. Pour la première fois, les utilisateurs pourraient choisir un assistant vocal par défaut autre que Siri. Une évolution qui suivrait la même logique que celle ayant permis de sélectionner un navigateur ou un moteur de recherche alternatif à Safari et Google.

Des noms comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude circulent déjà comme options potentielles. Leur intégration dans iOS permettrait aux utilisateurs de faire un vrai choix en matière d’intelligence vocale, avec des outils plus puissants, souvent dopés à l’IA générative.

La concurrence comme moteur d’amélioration

Cette ouverture ne serait pas sans conséquences pour Siri. Apple serait déjà en train de travailler à des améliorations importantes pour son assistant historique. Des tests internes auraient été menés afin de rendre Siri capable de rechercher des informations sur le web en temps réel, avec un langage plus naturel et des réponses plus pertinentes.

Si cette nouvelle dynamique se confirme, elle pourrait pousser Siri à rattraper son retard technologique sur les assistants modernes développés par OpenAI ou Google. Apple chercherait ainsi à conserver une vraie place dans le domaine des assistants vocaux, tout en respectant les nouvelles obligations imposées par l’Europe.

Rien d’officiel avant la fin de l’année

Malgré les avancées en coulisses, Apple ne devrait pas annoncer ces nouveautés lors de la WWDC 2025. L’entreprise préfère attendre que les fonctionnalités soient réellement finalisées avant de les rendre publiques. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour le moment, mais les premières versions expérimentales pourraient faire leur apparition dans les bêtas d’iOS 19.

Si cette ouverture se concrétise, cela marquera un tournant important dans la manière dont Apple conçoit l’écosystème de ses appareils. Et pour les utilisateurs, ce sera une occasion de reprendre un peu plus la main sur leur iPhone.