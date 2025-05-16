Android 16 rend les smartphones volés inutilisables, même après réinitialisation

Un téléphone volé, réinitialisé et revendu sous le manteau ? C’est bientôt terminé. Avec Android 16, Google change la donne. Le système inclut désormais des protections qui bloquent l’appareil, même après une remise à zéro complète. Pour les voleurs, c’est un coup dur. Pour les utilisateurs, une vraie avancée.

La réinitialisation n’efface plus le problème

Avant, il suffisait de réinitialiser un smartphone pour contourner la plupart des protections. Désormais, sans les identifiants du compte Google d’origine, impossible d’aller plus loin. Le téléphone reste bloqué. Littéralement inutilisable. Même vidé de ses données, il ne démarre pas sans passer par l’authentification initiale.

Et comme cette vérification est faite au niveau système, aucune app tierce ne peut l’éviter. Le vol de smartphone perd, d’un coup, beaucoup d’intérêt économique.

Verrouillage immédiat en cas de comportement suspect

Android 16 ne se contente pas d’attendre la réinitialisation. Il observe. Si l’appareil détecte une situation anormale — comme un geste violent qui ressemble à un arrachage de main — il verrouille l’écran immédiatement. Pas besoin d’être connecté à Internet. L’alerte est locale, rapide, et ne demande aucune action de l’utilisateur.

Pas de réseau ? Le système veille quand même

Un voleur éteint l’appareil, retire la carte SIM, coupe tout ? Ça ne suffit plus. Si Android remarque que le téléphone reste hors ligne trop longtemps ou que des tentatives de déverrouillage échouent, il déclenche un verrouillage automatique. Même sans 4G, même sans Wi-Fi. Le système agit en local, sans attendre une synchro avec les serveurs de Google.

Des paramètres sensibles désormais sous haute surveillance

Changer le mot de passe, désactiver la géolocalisation ou désactiver le verrouillage d’écran… toutes ces actions sensibles nécessitent désormais une double vérification. Soit une reconnaissance biométrique, soit un code PIN. Impossible pour une personne mal intentionnée de modifier ces réglages sans passer par un filtre de sécurité renforcé.

Mise à jour via les services Google Play

Bonne nouvelle : pas besoin d’attendre Android 16 pour profiter de ces nouveautés. Grâce aux Google Play Services, une partie de ces fonctionnalités de sécurité va être portée sur les anciens appareils. Dès Android 10, certains modèles pourront bénéficier du verrouillage automatique et de la détection de vol.

C’est une manière pour Google de sécuriser l’écosystème sans obliger tout le monde à changer de téléphone ou attendre une mise à jour constructeur.