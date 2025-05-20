Votre iPhone rame ? Un bon nettoyage du cache peut suffire

Vous avez remarqué que votre iPhone est plus lent que d’habitude ? Des applis qui mettent du temps à charger, Safari qui mouline sans fin ? Avant de paniquer ou de penser à changer de modèle, il y a un geste simple à tester : vider le cache. C’est rapide, gratuit, et souvent efficace.

Le cache, c’est quoi au juste ?

Le cache, ce sont des fichiers temporaires que les applis et les sites web enregistrent pour aller plus vite quand vous les rouvrez. Le souci, c’est qu’à force d’accumuler ces données, ça finit par encombrer votre iPhone. Résultat : perte de fluidité, bugs mineurs, voire des plantages sur certaines apps.

Commencer par Safari

Safari est souvent l’un des plus gros générateurs de cache. Voici comment faire un peu de ménage :

Ouvrez Réglages Descendez jusqu’à Safari Appuyez sur Effacer historique, données de site Validez en appuyant sur Effacer

Ça supprime l’historique, les cookies et tout ce que Safari garde en mémoire. Vous perdrez peut-être vos identifiants automatiques, mais le navigateur devrait être plus réactif.

Et pour les autres applis ?

iOS ne propose pas de bouton magique pour vider le cache de toutes les applis d’un coup. Par contre, vous pouvez faire le tri manuellement :

Allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone Attendez que la liste se charge, puis regardez quelles applis prennent le plus de place Si une appli pèse lourd et que vous l’utilisez peu, vous pouvez : soit la décharger (l’appli est supprimée mais ses données restent)

(l’appli est supprimée mais ses données restent) soit la supprimer complètement

Certaines applis comme WhatsApp, Telegram ou Instagram peuvent aussi vous permettre de gérer leur cache directement depuis leurs réglages internes. Ça vaut le coup d’aller y jeter un œil.

Les apps tierces ? Pourquoi pas, mais prudence

Il existe des apps qui promettent de « nettoyer » votre iPhone. Certaines sont utiles, d’autres moins. Si vous décidez d’en tester une, prenez le temps de lire les avis, vérifiez qu’elle vient d’un éditeur sérieux, et évitez tout ce qui demande trop d’autorisations ou qui force l’achat d’un abonnement pour fonctionner.

Faut-il vraiment le faire souvent ?

Pas forcément chaque semaine. Mais si vous sentez que votre iPhone commence à traîner ou que certaines applis buggent sans raison, ça vaut le coup d’y penser. Un petit nettoyage de temps en temps peut éviter bien des prises de tête, surtout si vous avez un modèle qui commence à dater ou peu d’espace de stockage libre.